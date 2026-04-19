Samochód uderzył w ciągnik z opryskiwaczem. Trzy osoby trafiły do szpitala

wypadek na DK17 w Łopienniku Dolnym Kolonii

zderzenie auta osobowego z ciągnikiem rolniczym

3 osoby trafiły do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 50-letnia kobieta kierująca volkswagenem, podróżująca wraz z 87-letnią pasażerką, najechała na tył ciągnika rolniczego z podczepionym opryskiwaczem. Maszyną kierował 58-letni mężczyzna.

W wyniku zdarzenia wszystkie osoby uczestniczące w wypadku zostały przetransportowane do szpitala.

Na miejscu pracowały służby, które zabezpieczały teren i ustalały dokładne okoliczności zdarzenia. W trakcie działań ruch odbywał się wahadłowo, jednym pasem w kierunku Lublina, co powodowało utrudnienia dla kierowców.

Wypadek przy ul. Śliwaka