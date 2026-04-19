Samochód uderzył w ciągnik z opryskiwaczem. Trzy osoby trafiły do szpitala

Jacek Chlewicki
2026-04-19 10:26

Do groźnego wypadku doszło w sobotę (18.04) na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia (woj. lubelskie). Samochód osobowy zderzył się tam z ciągnikiem rolniczym. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a ruch przez pewien czas był poważnie utrudniony.

  • wypadek na DK17 w Łopienniku Dolnym Kolonii
  • zderzenie auta osobowego z ciągnikiem rolniczym
  • 3 osoby trafiły do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 50-letnia kobieta kierująca volkswagenem, podróżująca wraz z 87-letnią pasażerką, najechała na tył ciągnika rolniczego z podczepionym opryskiwaczem. Maszyną kierował 58-letni mężczyzna.

W wyniku zdarzenia wszystkie osoby uczestniczące w wypadku zostały przetransportowane do szpitala.

Czytaj też: Poważny wypadek na DK 74. Trzy osoby ranne, jedna walczy o życie

Na miejscu pracowały służby, które zabezpieczały teren i ustalały dokładne okoliczności zdarzenia. W trakcie działań ruch odbywał się wahadłowo, jednym pasem w kierunku Lublina, co powodowało utrudnienia dla kierowców.

Czytaj też: Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w woj. lubelskim. Na miejscu pracują służby

Wypadek przy ul. Śliwaka
