Brutalny atak w Lublinie. Sprawcy w żelowych maskach udawali policjantów

brutalny rozbój miał miejsce 8 stycznia na terenie Lublina

napastnicy podawali się za funkcjonariuszy organów ścigania

67-letni pokrzywdzony został porażony paralizatorem, skatowany i skrępowany

łupem bandytów padło ćwierć miliona złotych w gotówce

w ręce stróżów prawa wpadło trzech mężczyzn w wieku od 32 do 46 lat

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dokładnie ósmego stycznia. Sprawcy zapukali do drzwi 67-letniego mieszkańca miasta i oświadczyli, że są funkcjonariuszami policji. Kiedy kompletnie zaskoczony senior wpuścił ich do środka, agresorzy natychmiast rzucili się na niego z pięściami.

Bandyci potraktowali ofiarę paralizatorem, po czym brutalnie ją pobili i związali. Napastnicy działali z pełną premedytacją oraz doskonałym rozeznaniem, ponieważ dokładnie wiedzieli o sporej gotówce ukrytej w lokalu. Gdy tylko zlokalizowali łup w wysokości 250 tysięcy złotych, błyskawicznie opuścili miejsce przestępstwa.

Aby maksymalnie utrudnić późniejsze rozpoznanie, w trakcie całego zajścia sprawcy nosili na twarzach specjalne żelowe maski, które skutecznie maskowały ich rysy twarzy.

Zatrzymanie fałszywych policjantów w Lublinie, Łodzi i Koninie

Rozwiązaniem tej skomplikowanej sprawy zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wspierani przez lubelską Prokuraturę Okręgową. Zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne przyniosły oczekiwany skutek, pozwalając na szybkie wytypowanie sprawców. Zorganizowane akcje zatrzymań przeprowadzono na terenie Lublina, Łodzi oraz Konina, w czym pomagali również miejscowi mundurowi z Łodzi i Kalisza.

W rękach organów ścigania znalazło się trzech mężczyzn w różnym wieku, którzy mają odpowiednio 32, 36 oraz 46 lat.

W trakcie policyjnych przeszukań wytypowanych posesji zabezpieczono istotne przedmioty w sprawie:

u 32-latka odkryto substancje odurzające, nielegalną amunicję hukową oraz 10 tysięcy złotych

u 36-latka znaleziono paralizator, nielegalne wyroby tytoniowe o wartości 8 tysięcy złotych oraz wycenianego na 55 tysięcy złotych Opla

u 46-latka zabezpieczono gotówkę w kwocie 12 tysięcy złotych

Trzej napastnicy z Lublina trafili do aresztu. Grozi im surowy wyrok

Nadzór nad dalszym przebiegiem śledztwa sprawuje Prokuratura Okręgowa w Lublinie. W miniony piątek Sąd Rejonowy w Lublinie przychylił się do wniosku śledczych i wydał postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla wszystkich trzech zatrzymanych. Za dokonanie tak brutalnego rozboju grozi im obecnie bardzo surowa kara, sięgająca nawet 20 lat pozbawienia wolności.