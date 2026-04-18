Brutalny atak w Lublinie. Sprawcy w żelowych maskach udawali policjantów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-18 12:44

Na początku stycznia w Lublinie rozegrały się dramatyczne sceny. Trzech napastników w przebraniu funkcjonariuszy wtargnęło do mieszkania 67-letniego mężczyzny. Bandyci obezwładnili seniora paralizatorem, dotkliwie go pobili i skrępowali, a następnie uciekli z ogromną kwotą gotówki. Mundurowi namierzyli już podejrzanych, którzy ostatecznie trafili do aresztu decyzją sądu.

Fałszywi policjanci weszli do domu. Na twarzach mieli żelowe maski

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe
  • brutalny rozbój miał miejsce 8 stycznia na terenie Lublina
  • napastnicy podawali się za funkcjonariuszy organów ścigania
  • 67-letni pokrzywdzony został porażony paralizatorem, skatowany i skrępowany
  • łupem bandytów padło ćwierć miliona złotych w gotówce
  • w ręce stróżów prawa wpadło trzech mężczyzn w wieku od 32 do 46 lat

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dokładnie ósmego stycznia. Sprawcy zapukali do drzwi 67-letniego mieszkańca miasta i oświadczyli, że są funkcjonariuszami policji. Kiedy kompletnie zaskoczony senior wpuścił ich do środka, agresorzy natychmiast rzucili się na niego z pięściami.

Bandyci potraktowali ofiarę paralizatorem, po czym brutalnie ją pobili i związali. Napastnicy działali z pełną premedytacją oraz doskonałym rozeznaniem, ponieważ dokładnie wiedzieli o sporej gotówce ukrytej w lokalu. Gdy tylko zlokalizowali łup w wysokości 250 tysięcy złotych, błyskawicznie opuścili miejsce przestępstwa.

Aby maksymalnie utrudnić późniejsze rozpoznanie, w trakcie całego zajścia sprawcy nosili na twarzach specjalne żelowe maski, które skutecznie maskowały ich rysy twarzy.

Zatrzymanie fałszywych policjantów w Lublinie, Łodzi i Koninie

Rozwiązaniem tej skomplikowanej sprawy zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wspierani przez lubelską Prokuraturę Okręgową. Zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne przyniosły oczekiwany skutek, pozwalając na szybkie wytypowanie sprawców. Zorganizowane akcje zatrzymań przeprowadzono na terenie Lublina, Łodzi oraz Konina, w czym pomagali również miejscowi mundurowi z Łodzi i Kalisza.

W rękach organów ścigania znalazło się trzech mężczyzn w różnym wieku, którzy mają odpowiednio 32, 36 oraz 46 lat.

W trakcie policyjnych przeszukań wytypowanych posesji zabezpieczono istotne przedmioty w sprawie:

  • u 32-latka odkryto substancje odurzające, nielegalną amunicję hukową oraz 10 tysięcy złotych
  • u 36-latka znaleziono paralizator, nielegalne wyroby tytoniowe o wartości 8 tysięcy złotych oraz wycenianego na 55 tysięcy złotych Opla
  • u 46-latka zabezpieczono gotówkę w kwocie 12 tysięcy złotych

Trzej napastnicy z Lublina trafili do aresztu. Grozi im surowy wyrok

Nadzór nad dalszym przebiegiem śledztwa sprawuje Prokuratura Okręgowa w Lublinie. W miniony piątek Sąd Rejonowy w Lublinie przychylił się do wniosku śledczych i wydał postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla wszystkich trzech zatrzymanych. Za dokonanie tak brutalnego rozboju grozi im obecnie bardzo surowa kara, sięgająca nawet 20 lat pozbawienia wolności.

