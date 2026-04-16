Kradzież batonów w Lublinie. 22-latek groził ekspedientce

Kradzież batonów i groźby w sklepie w Lublinie

Do incydentu doszło w jednym z punktów handlowych przy ulicy Montażowej w Lublinie. Według policyjnych relacji, 22-letni mężczyzna najpierw zabrał batony, a potem, próbując zachować skradziony towar, straszył pracownicę sklepu fizyczną agresją.

Informacja o zatrzymaniu sprawcy dotarła do dyżurnego policji. W odpowiedzi na zgłoszenie, pod wskazany adres natychmiast wysłano funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.

Ochrona ujęła 22-latka po kradzieży w Lublinie

Zanim na miejscu zjawili się stróże prawa, agresywny klient został obezwładniony przez pracowników ochrony sklepu. Kiedy policyjny patrol dotarł pod wskazany adres, mundurowi zidentyfikowali zatrzymanego jako 22-letniego mieszkańca okolicznych miejscowości.

Ustalono, że łączna wartość zrabowanych słodyczy wyniosła ponad 100 złotych. Na szczęście, zastraszana ekspedientka nie doznała żadnych obrażeń ciała. Młody mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego, a decyzją sądu nałożono na niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Surowa kara dla 22-latka za kradzież rozbójniczą

Zatrzymany 22-latek został oskarżony o dokonanie kradzieży rozbójniczej. Ten rodzaj przestępstwa jest znacznie surowiej karany niż klasyczna kradzież – dotyczy bowiem przypadków, w których sprawca stosuje przemoc lub groźby, by zatrzymać skradzione dobra.

Za popełnienie tego czynu kodeks karny przewiduje karę sięgającą nawet 10 lat więzienia. Dalsze dochodzenie w tej bulwersującej sprawie nadzoruje VI Komisariat Policji w Lublinie.

