Wyniki LOTTO 3.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-03 23:16

Jakie liczby wygrały w Lotto w środę 3 czerwca 2026 roku? Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 3.06.2026 i przekonaj się, czy Twoje typy w Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskadzie oraz Mini Lotto okazały się trafne. Dzisiejsze gry to kolejna szansa na zgarnięcie pokaźnych kwot i błyskawiczne dołączenie do grona szczęśliwych zwycięzców.

Lotto, Eurojackpot

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Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 3.06.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 20, 24, 31, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 62, 70, 75, 80 oraz dodatkowo 70.

Godzina 22:00: 1, 3, 7, 11, 17, 18, 21, 32, 35, 45, 48, 49, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 73 oraz dodatkowo 61.

Wyniki EkstraPensja 3.06.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 3 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 3, 13, 14, 20, 29 oraz dodatkowo 3.

Wyniki MiniLotto 3.06.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 3 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 4, 8, 23, 28, 34.

Wyniki Kaskada 3.06.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24.

Godzina 22:00: 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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