Wyniki LOTTO 3.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki MultiMulti 3.06.2026
Godzina 14:00: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 20, 24, 31, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 62, 70, 75, 80 oraz dodatkowo 70.
Godzina 22:00: 1, 3, 7, 11, 17, 18, 21, 32, 35, 45, 48, 49, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 73 oraz dodatkowo 61.
Wyniki EkstraPensja 3.06.2026
W losowaniu EkstraPensja w dniu 3 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 3, 13, 14, 20, 29 oraz dodatkowo 3.
Wyniki MiniLotto 3.06.2026
W losowaniu MiniLotto w dniu 3 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 4, 8, 23, 28, 34.
Wyniki Kaskada 3.06.2026
Godzina 14:00: 2, 3, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24.
Godzina 22:00: 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24.
Lotto 2026 - dni i godziny losowań
W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.
|Gra
|Dni losowań
|Godzina losowania
|Lotto
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00
|Lotto Plus
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00 (po losowaniu Lotto)
|Multi Multi
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Mini Lotto
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Kaskada
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Ekstra Pensja
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Ekstra Premia
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Eurojackpot
|wtorek, piątek
|ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
|Keno
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:34–23:54
|Szybkie 600
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:36–23:52