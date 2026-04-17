Włamanie do plebanii w Lublinie. 41-latek wypił wino mszalne

Włamanie do plebanii na Czubach

Jak ustalili policjanci, 41-letni mężczyzna kopiąc i uderzając wypchnął drzwi prowadzące do plebanii, a następnie dostał się do środka budynku.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że działał sam. Po wejściu do środka jego zachowanie okazało się nietypowe.

Wypił wino mszalne i zaatakował księdza

Mężczyzna zabrał butelkę wina, którą – jak ustalono – od razu wypił, siedząc na ławce. Sytuację przerwał ksiądz, który nakrył intruza przed plebanią.

Według ustaleń śledczych 41-latek był agresywny wobec duchownego. Miał go szarpać oraz zażądać pieniędzy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji z VII Komisariatu Policji w Lublinie.

Funkcjonariusze szybko zatrzymali mężczyznę. Został on osadzony w policyjnej celi.

Grozi mu nawet 12 lat więzienia

Dziś z udziałem zatrzymanego wykonywane będą dalsze czynności procesowe. 41-latek usłyszy zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania rozboju.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za usiłowanie rozboju nawet do 12 lat więzienia. O dalszym losie mężczyzny zdecydują śledczy.

