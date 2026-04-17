Prezydent Chełma zwołał pilny sztab kryzysowy. Ogień strawił magazyny

Prezydent Chełma uruchamia sztab kryzysowy po pożarze

W piątkowe popołudnie w Chełmie na Lubelszczyźnie odbyło się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego. Prezydent Chełma Jakub Banaszek zwołał spotkanie w odpowiedzi na pożar, który wybuchł 17 kwietnia na terenie miejscowego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem.

Włodarz miasta wykorzystał media społecznościowe, aby przekazać mieszkańcom najważniejsze konkluzje zebrania. Lista ustaleń po obradach sztabu kryzysowego prezentuje się następująco:

Ogień pochłonął dwie hale magazynowe zlokalizowane na terenie zakładu przetwarzającego zużyte opony.

Wewnątrz zniszczonych budynków składowano duże ilości granulatu oponowego.

Strażakom udało się opanować żywioł, a obecnie skupiają się na dogaszaniu pogorzeliska.

Na miejscu operuje specjalistyczna jednostka chemiczna Państwowej Straży Pożarnej.

Akcja strażaków przy ulicy Fabrycznej w Chełmie

Ogień pojawił się około godziny 12:00 na terenie zakładu zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej w Chełmie. Do walki z żywiołem i dogaszania zgliszcz skierowano łącznie aż 18 zastępów straży pożarnej.

Służby ratunkowe na ten moment nie otrzymały żadnych zgłoszeń o osobach poszkodowanych w wyniku tego niebezpiecznego incydentu.

Teren akcji zabezpieczał również zespół rozpoznania chemicznego, którego głównym zadaniem było bieżące monitorowanie stężenia toksycznych substancji w powietrzu.

Odpowiednie służby będą teraz wyjaśniać, co dokładnie stanowiło bezpośrednią przyczynę pojawienia się ognia.

Pożar magazynu