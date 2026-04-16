Poważny wypadek na DK 74. Trzy osoby ranne, jedna walczy o życie

Marta Grabiec
2026-04-16 13:42

Trzy osoby zostały ranne w wyniku groźnego wypadku, do którego doszło w środę przed południem na drodze krajowej nr 74 w województwie lubelskim. Najciężej poszkodowany 38-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Wypadek

i

Autor: KPP Biłgoraj/ Materiały prasowe

Zderzenie dwóch pojazdów

Do zdarzenia doszło około godziny 10:30 na odcinku DK 74 pomiędzy miejscowościami Frampol i Stara Wieś, na wysokości skrętu na Radzięcin. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju otrzymał zgłoszenie o wypadku, na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, 48-letni kierowca Mercedesa, jadąc od strony Radzięcina w kierunku skrzyżowania z drogą krajową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W tym czasie prawidłowo DK 74 poruszał się 19-letni kierowca pojazdu ciężarowego marki Man, który podróżował wraz z 38-letnim pasażerem.

Trzy osoby ranne, jedna w ciężkim stanie

W wyniku zderzenia oba pojazdy zostały uszkodzone, a siła uderzenia doprowadziła także do zniszczenia infrastruktury drogowej, w tym bariery energochłonnej oraz znaków drogowych.

Ranni zostali wszyscy uczestnicy zdarzenia. Kierowcy obu pojazdów zostali przewiezieni karetkami do szpitala. Najpoważniejsze obrażenia odniósł 38-letni pasażer ciężarówki – mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z lubelskich szpitali.

Policjanci ustalili, że kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Policja ustala przyczyny i apeluje o ostrożność

Obecnie trwa szczegółowe wyjaśnianie dokładnych okoliczności i przyczyn tego wypadku. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań.

Galeria zdjęć 4
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

