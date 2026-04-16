Poważny wypadek na DK 74. Trzy osoby ranne, jedna walczy o życie

Zderzenie dwóch pojazdów

Do zdarzenia doszło około godziny 10:30 na odcinku DK 74 pomiędzy miejscowościami Frampol i Stara Wieś, na wysokości skrętu na Radzięcin. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju otrzymał zgłoszenie o wypadku, na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, 48-letni kierowca Mercedesa, jadąc od strony Radzięcina w kierunku skrzyżowania z drogą krajową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W tym czasie prawidłowo DK 74 poruszał się 19-letni kierowca pojazdu ciężarowego marki Man, który podróżował wraz z 38-letnim pasażerem.

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trzy osoby ranne, jedna w ciężkim stanie

W wyniku zderzenia oba pojazdy zostały uszkodzone, a siła uderzenia doprowadziła także do zniszczenia infrastruktury drogowej, w tym bariery energochłonnej oraz znaków drogowych.

Ranni zostali wszyscy uczestnicy zdarzenia. Kierowcy obu pojazdów zostali przewiezieni karetkami do szpitala. Najpoważniejsze obrażenia odniósł 38-letni pasażer ciężarówki – mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z lubelskich szpitali.

Policjanci ustalili, że kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Policja ustala przyczyny i apeluje o ostrożność

Obecnie trwa szczegółowe wyjaśnianie dokładnych okoliczności i przyczyn tego wypadku. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań.

