Polskie wojsko poderwało w nocy myśliwce. Jest nowy komunikat

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w nocy i rano o akcji polskich lotników związanej z wojną na Ukrainie

Takie komunikaty pojawiały się już wielokrotnie na stronach internetowych polskiego wojska. Kiedy rosyjskie wojska wyjątkowo silnie atakują Ukrainę, a eksplozje mają miejsce także na terenach znajdujących się blisko Polski, trzeba reagować i działać prewencyjnie, podrywając polskie i sojusznicze myśliwce. Tak było i tym razem. Około godziny drugiej w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w mediach społecznościowych:

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

"Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP"

Na szczęście także tym razem skończyło się na dmuchaniu na zimne. Żaden z pocisków wystrzeliwanych po stronie ukraińskiej i rosyjskiej nie zagroził Polsce. Około czwartej nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało:

"Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dziękujemy za wsparcie @NATO, @NATO_AIRCOM oraz Siłom Powietrznym Francji 🇫🇷 @Armee_de_lair , których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych 🇳🇱 @Defensie za wsparcie systemami obrony powietrznej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 2, 2026