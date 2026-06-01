Kłótnia z partnerką i ucieczka. Zostawił roczne dziecko w obcym samochodzie

Maria Hędrzak
2026-06-01 19:30

Szokujący finał kłótni w powiecie ryckim. Pod koniec maja młody mężczyzna zabrał swoje roczne dziecko i oddalił się w nieznanym kierunku. Następnie wsiadł do zatrzymanego na "stopa" auta, a gdy usłyszał, że kierowca dalej nie pojedzie, zostawił dziewczynkę i uciekł. Obecnie trwają jego poszukiwania.

Autor: SHOX ART/ Pexels.com

Zabrał malutkie dziecko i uciekł

Zadziwiające zdarzenie, do którego doszło w czwartek, 28 maja, zostało szczegółowo zrelacjonowane przez lokalny portal egarwolin.pl. Z ustaleń redakcji wynika, że funkcjonariusze odebrali wtedy zgłoszenie od kobiety, która poinformowała o kłótni z partnerem. W pewnym momencie mężczyzna zabrał ich roczne dziecko, po czym oddalił się w nieznanym kierunku. Mundurowi od razu ruszyli więc na poszukiwania.

W gminie Stężyca policjanci natrafili na kluczowego świadka w tej szokującej sprawie. Jeden z kierowców zauważył radiowóz, zatrzymał funkcjonariuszy i przekazał im bardzo istotne informacje. Niedługo wcześniej do jego auta wsiadł nieznajomy z małym dzieckiem, prosząc o podwiezienie. Kiedy kierujący nie zgodził się na dalszą podróż, mężczyzna po prostu wysiadł i zostawił dziewczynkę.

Policja wciąż poszukuje mężczyzny

Na miejscu pracowały służby. Policyjne patrole mogły liczyć na aktywne wsparcie jednostek straży pożarnej. Dziecko na szczęście nie odniosło żadnych obrażeń i od razu trafiło w bezpieczne ręce. Mimo zakrojonych na szeroką skalę działań poszukiwawczych mężczyzny nadal nie udało się odnaleźć.

Jak podał TVN24, niezależnie od sprawy porzucenia własnego dziecka, 24-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

