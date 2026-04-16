Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w woj. lubelskim. Na miejscu pracują służby

Śmiertelne zderzenie z pociągiem Intercity w pobliżu Aleksandrowa

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło na linii kolejowej numer 30, na odcinku łączącym Łuków z Radzyniem Podlaskim, tuż obok przystanku Aleksandrów. Z dostępnych relacji wynika, że pojazd osobowy znalazł się na przejeździe zabezpieczonym znakiem STOP oraz Krzyżem św. Andrzeja wprost przed zbliżającym się składem Intercity relacji Warszawa Wschodnia – Lublin Główny.

Wezwane na miejsce jednostki ratunkowe błyskawicznie rozpoczęły swoje działania, jednak w wyniku zdarzenia śmierć poniósł pasażer podróżujący autem.

Pasażerowie i obsługa pociągu Intercity bez obrażeń

Przedstawiciele kolei poinformowali, że podróżujący składem oraz pracownicy obsługi nie odnieśli żadnych obrażeń. Maszyna zatrzymała się bezpośrednio po incydencie na torach, co wiązało się z koniecznością dłuższego postoju dla pasażerów.

– Doszło do wypadku na przejeździe kolejowo drogowym zabezpieczonym znak STOP oraz Krzyż świętego Andrzeja. Zaraz znajduje się nieopodal przystanku kolejowego Aleksandrów. Pod pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia – Lublin Główny wjechał samochód osobowy. Na miejscu obecnie pracują służby. Niestety ustalono, że jest już jedna osoba śmiertelna – jest to pasażer samochodu. Pasażerom pociągu oraz obsłudze nic się nie stało – mówi Anna Zalewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.

Wstrzymany ruch kolejowy i autobusowa komunikacja zastępcza

Osoby znajdujące się w pociągu muszą przygotować się na zmianę środka transportu, ponieważ kolej zorganizowała dla nich specjalne przejazdy kołowe.

– W tej chwili ruch kolejowy jest wstrzymany. Pasażerowie podróżujący pociągiem Intercity zostaną przesadzeni do autobusu, a za pociąg Polregio, który będzie jechał o tym szlaku około godziny 15:00, również zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza – dodaje przedstawicielka PLK.

Funkcjonariusze nadal zabezpieczają teren i szczegółowo badają wszystkie okoliczności tego porannego zdarzenia. Kolejne informacje w tej sprawie pojawią się wkrótce.

Cecylia zginęła pod kołami pociągu

