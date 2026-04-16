Kiedy nastąpi koniec świata? Nauka zastępuje dawne przepowiednie

Przez stulecia ludzie snuli wizje ostatecznej zagłady, upatrując jej przyczyn w gniewie natury lub niebezpieczeństwach czyhających w kosmosie. Współcześnie jednak to nie wróżbici, a badacze dysponujący potężnymi komputerami wyznaczają ostateczny termin ważności naszej planety. Obserwacja cyklu życia Słońca i zaawansowane modele matematyczne pozwalają ekspertom wybiec w odległą przyszłość. Dzięki nowoczesnym narzędziom specjaliści potrafią bardzo precyzyjnie oszacować moment, w którym Ziemia definitywnie przestanie być domem dla jakichkolwiek form życia.

Eksperci ze Stanów Zjednoczonych oraz japońskiego Uniwersytetu Tokijskiego wyliczyli konkretny czas ostatecznej katastrofy. Wyniki skomplikowanych symulacji dowodzą, że za mniej więcej miliard lat nasz glob całkowicie utraci swoje przyjazne właściwości. Amerykańscy i japońscy badacze wskazują tu dokładnie na rok 1 000 002 021. Cały proces obumierania nie nastąpi jednak z dnia na dzień, a będzie postępował wieloetapowo. Według ustaleń naukowców w przyszłości należy spodziewać się:

drastycznego skoku temperatur na całej kuli ziemskiej,

systematycznego ubywania tlenu z powłoki gazowej Ziemi,

radykalnego spadku czystości wdychanego powietrza,

powolnego wymierania podstawowych ekosystemów niezbędnych do przetrwania.

Ostatecznie gigantyczne upały doszczętnie wypalą środowisko, uniemożliwiając egzystencję fauny, flory oraz gatunku ludzkiego.

Prawdziwy koniec świata może nadejść szybciej. Zmiany klimatu poważnym zagrożeniem

Choć wyliczenia specjalistów mówią o perspektywie miliarda lat i obecnie nasza planeta nie stoi w obliczu natychmiastowej zagłady kosmicznej, ludzkość musi mierzyć się z poważnymi problemami tu i teraz. O wiele szybszy i bardziej realny scenariusz zniszczenia czyha znacznie bliżej. Eksperci przypominają o kluczowych zagrożeniach współczesności:

gwałtownych anomaliach klimatycznych,

systematycznym niszczeniu naturalnego środowiska,

nieoczekiwanych kataklizmach oraz groźnych awariach technologicznych.

Rozwiązanie tych palących problemów jest naszym obecnym obowiązkiem. Zmiana codziennych nawyków i dbanie o środowisko naturalne to jedyny sposób na to, byśmy zdołali uchronić nasz świat przed szybszą degradacją i skutecznie przedłużyli jego przydatność do życia.