W Polsce pracuje 1,1 mln cudzoziemców. Znaczna część to Ukraińcy

Anastazja Lisowska
2026-04-16 5:10

Zgodnie z danymi z końca 2025 roku w Polsce pracuje ok. 1,1 mln cudzoziemców. To naprawdę ogromna liczba. Jaka nacja jednak przeważa w tej grupie? Nikogo z pewnością nie zdziwi fakt, iż są to Ukraińcy, którzy do Polski masowo przyjechali po wybuchu wojny.

Manifestacja w trzecią rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Autor: Szymon Miś Ukraińcy mieszkający w Poznaniu i poznaniacy zebrali się na Placu Wolności
Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy

Rynek pracy w Polsce w ostatnich latach uległ wyraźnym zmianom. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników w wielu sektorach - od przemysłu, przez logistykę, po usługi - sprawiło, że zatrudnienie cudzoziemców stało się jednym z filarów stabilności gospodarki. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny na październik 2025 r., w Polsce zatrudnionych było aż 1,1 mln cudzoziemców z czego znaczą część stanowili oczywiście Ukraińcy.

Ukraińcy dominują na rynku pracy

Największą grupą wśród pracujących cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Ich liczba wzrosła gwałtownie po 2022 roku, kiedy wielu z nich przyjechało do Polski w związku z wojną i pogarszającą się sytuacją gospodarczą w ich kraju. Ukraińcy pracują głównie w sektorach takich jak:

  • budownictwo
  • produkcja przemysłowa
  • logistyka i magazynowanie
  • usługi (w tym gastronomia i handel).

Znaczenie cudzoziemców dla gospodarki

Obecność pracowników zagranicznych ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki. W wielu branżach to właśnie oni uzupełniają braki kadrowe i pozwalają firmom utrzymać ciągłość produkcji oraz usług. Co ważne, choć tak jak wspominaliśmy Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość, w Polsce pracują również obywatele innych krajów, m.in.:

  • Białorusi
  • Gruzji
  • Indii
  • Nepalu
  • Filipin.

Gdzie Ukraińców jest najwięcej?

Polska to dla wielu Ukraińców dziś druga ojczyzna, która dała im schronienie i możliwość życia w normalnych warunkach. Nic więc dziwnego, że są w naszym kraju miejsca, w których przyjaziół ze wschodu jest stosunkowo dużo.

