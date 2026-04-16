W Polsce pracuje 1,1 mln cudzoziemców. Znaczna część to Ukraińcy

Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy

Rynek pracy w Polsce w ostatnich latach uległ wyraźnym zmianom. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników w wielu sektorach - od przemysłu, przez logistykę, po usługi - sprawiło, że zatrudnienie cudzoziemców stało się jednym z filarów stabilności gospodarki. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny na październik 2025 r., w Polsce zatrudnionych było aż 1,1 mln cudzoziemców z czego znaczą część stanowili oczywiście Ukraińcy.

Ukraińcy dominują na rynku pracy

Największą grupą wśród pracujących cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Ich liczba wzrosła gwałtownie po 2022 roku, kiedy wielu z nich przyjechało do Polski w związku z wojną i pogarszającą się sytuacją gospodarczą w ich kraju. Ukraińcy pracują głównie w sektorach takich jak:

budownictwo

produkcja przemysłowa

logistyka i magazynowanie

usługi (w tym gastronomia i handel).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ukraińcy opuszczą Polskę. Oto co nas czeka

7

Znaczenie cudzoziemców dla gospodarki

Obecność pracowników zagranicznych ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki. W wielu branżach to właśnie oni uzupełniają braki kadrowe i pozwalają firmom utrzymać ciągłość produkcji oraz usług. Co ważne, choć tak jak wspominaliśmy Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość, w Polsce pracują również obywatele innych krajów, m.in.:

Białorusi

Gruzji

Indii

Nepalu

Filipin.

Gdzie Ukraińców jest najwięcej?

Polska to dla wielu Ukraińców dziś druga ojczyzna, która dała im schronienie i możliwość życia w normalnych warunkach. Nic więc dziwnego, że są w naszym kraju miejsca, w których przyjaciół ze wschodu jest stosunkowo dużo.