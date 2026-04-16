W Polsce pracuje 1,1 mln cudzoziemców. Znaczna część to Ukraińcy

Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy
Rynek pracy w Polsce w ostatnich latach uległ wyraźnym zmianom. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników w wielu sektorach - od przemysłu, przez logistykę, po usługi - sprawiło, że zatrudnienie cudzoziemców stało się jednym z filarów stabilności gospodarki. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny na październik 2025 r., w Polsce zatrudnionych było aż 1,1 mln cudzoziemców z czego znaczą część stanowili oczywiście Ukraińcy.
Ukraińcy dominują na rynku pracy
Największą grupą wśród pracujących cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Ich liczba wzrosła gwałtownie po 2022 roku, kiedy wielu z nich przyjechało do Polski w związku z wojną i pogarszającą się sytuacją gospodarczą w ich kraju. Ukraińcy pracują głównie w sektorach takich jak:
- budownictwo
- produkcja przemysłowa
- logistyka i magazynowanie
- usługi (w tym gastronomia i handel).
Znaczenie cudzoziemców dla gospodarki
Obecność pracowników zagranicznych ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki. W wielu branżach to właśnie oni uzupełniają braki kadrowe i pozwalają firmom utrzymać ciągłość produkcji oraz usług. Co ważne, choć tak jak wspominaliśmy Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość, w Polsce pracują również obywatele innych krajów, m.in.:
- Białorusi
- Gruzji
- Indii
- Nepalu
- Filipin.
Gdzie Ukraińców jest najwięcej?
Polska to dla wielu Ukraińców dziś druga ojczyzna, która dała im schronienie i możliwość życia w normalnych warunkach. Nic więc dziwnego, że są w naszym kraju miejsca, w których przyjaciół ze wschodu jest stosunkowo dużo.