Weekend w Lublinie z chmurami i zmienną temperaturą. Sobota będzie najchłodniejsza

Pogoda w Lublinie: 5-7 czerwca

Najbliższy weekend w Lublinie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Słońce rzadko będzie przebijać się przez chmury, a dodatkowo niemal każdego dnia mogą pojawiać się opady deszczu, choć na ogół niewielkie. Największe zmiany mieszkańcy odczują w temperaturze, która będzie się wahać, sprawiając, że jeden dzień będzie odczuwalnie chłodniejszy od pozostałych.

Piątek: Początek weekendu z chmurami

Weekend rozpocznie się w piątek, 5 czerwca, dość ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 23 stopni Celsjusza. Noc przyniesie spadek temperatury do około 15°C, będzie więc stosunkowo łagodna. Przez cały dzień niebo nad Lublinem będzie w większości zachmurzone, a prognozy przewidują niewielkie opady deszczu. Powieje też umiarkowany wiatr, osiągający prędkość około 4 m/s.

Sobota: Wyraźne ochłodzenie

Sobota, 6 czerwca, przyniesie mieszkańcom Lublina wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 21°C, co oznacza, że będzie to najchłodniejszy dzień weekendu. Noc również będzie zimniejsza od poprzedniej, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Niebo pozostanie zachmurzone, ale opady deszczu, jeśli wystąpią, będą symboliczne. Wiatr nieco osłabnie i jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Niedziela: Powrót cieplejszej aury

Z kolei w niedzielę, 7 czerwca, do Lublina wróci cieplejsza aura. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą dochodzącą w ciągu dnia do około 24 stopni Celsjusza. Noc będzie nieco cieplejsza niż sobotnia, z temperaturą w okolicach 13°C. Tego dnia również prognozowane jest duże zachmurzenie, a opady deszczu mogą być nieco intensywniejsze niż w poprzednich dniach. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Weekend w Lublinie. Jak spędzić czas?

Zmienna pogoda w Lublinie może wpłynąć na weekendowe plany. Duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu sprawiają, że warto mieć w zanadrzu pomysły na spędzenie czasu wewnątrz. Wizyta w muzeum, galerii czy kinie może być dobrym rozwiązaniem. Chłodniejsza sobota sprzyja aktywnościom, które nie wymagają upalnej pogody. Spacery po mieście będą możliwe, ale warto zabrać ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową, zwłaszcza w niedzielę.

Dane pogodowe: OpenWeather