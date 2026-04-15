Damian Jakowczyk wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Zaginięcie 37-latka wciąż pozostaje niewyjaśnione

Wyszedł z domu i zaginął bez śladu. Nie dotarł do pracy

Damian Jakowczyk opuścił swój dom w Łuszkowie (gmina Horodło) w nocy z 1 na 2 listopada 2025 roku. Miał udać się do Warszawy, gdzie pracował, jednak nigdy tam nie dotarł. Nie wrócił także do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. W chwili zaginięcia nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego.

Zaginął 37-letni mieszkaniec Łuszkowa. Policja publikuje rysopis

Damian Jakowczyk ma 37 lat i mieszka w miejscowości Łuszków w gminie Horodło.

Zaginiony jest wysoki i szczupły, ma krótkie, ciemne włosy oraz niebieskie oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w szare jeansy, szarą bluzę z kapturem oraz czarne buty z czerwonymi sznurowadłami. Według ustaleń mężczyzna nie miał przy sobie telefonu komórkowego.

- W poszukiwania włączają się także funkcjonariusze Straży Granicznej z Horodła oraz Państwowa oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Hrubieszowa, Horodła i Bereżnicy. Na miejscu pracują mundurowi ze specjalistycznym sprzętem. W poszukiwaniach użyto do tej pory sonar, drona, przewodnika z psem tropiącym, łodzi na której funkcjonariusze sprawdzają koryto rzeki Bug - informuje asp. sztab. Edyta Krystkowiak.

Masz informacje o zaginionym? Skontaktuj się pilnie z policją

Przypominamy, że w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat aktualnego miejsca pobytu zaginionego prosimy o kontakt z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie pod numerem telefonu 47 815 32 10 ( alarmowy 112) lub najbliższą jednostką Policji.

4