Wypadek busa przewożącego dzieci. Podczas wyprzedzania zderzył się z koparką

Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 812.

Bus przewożący pięcioro dzieci zderzył się z koparką.

50-letnia opiekunka trafiła do szpitala.

Dzieci w wieku 3–6 lat nie odniosły obrażeń.

Obaj kierujący byli trzeźwi.

Do wypadku doszło w piątek rano na drodze wojewódzkiej nr 812. Jak wynika ze wstępnych ustaleń włodawskich policjantów, 61-letni kierowca busa marki Mercus rozpoczął wyprzedzanie koparki, której 56-letni operator zamierzał skręcić w lewo. W trakcie manewru pojazdy zderzyły się.

Busem podróżowało pięcioro dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 50-letnia opiekunka. Kobieta doznała złamania ręki i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Żadne z dzieci nie odniosło obrażeń. Mali pasażerowie zostali odebrani z miejsca zdarzenia przez rodziców.

Jak przekazała podkom. Kinga Zamojska-Prystupa, uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniać jego okoliczności.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wyprzedzania. Przed rozpoczęciem manewru należy upewnić się, że można go wykonać bezpiecznie i nie stworzy on zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

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