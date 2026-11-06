Ksiądz doniósł na innego księdza. Były proboszcz oskarżony o molestowanie dziewczynki

O szczegółach aktu oskarżenia poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Według ustaleń od 2007 do 2009 r. ówczesny proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli (gm. Kąkolewnica) co najmniej kilka razy wkładał ręce pod sukienkę małoletniej, dotykał jej piersi oraz pośladków, a także głaskał po nogach. Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim przedstawiła Sławomirowi M. zarzut dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec osoby poniżej 15. roku życia.

Przestępstwo zostało ujawnione dopiero po kilkunastu latach, gdy pokrzywdzona kobieta zdecydowała się opowiedzieć o zdarzeniach swojemu bratu. Informacja ta trafiła następnie do znajomego duchownego, który w lipcu 2025 r. złożył formalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sławomir M. został poddany kompleksowym badaniom przez biegłych psychiatrii, psychologii i seksuologii, którzy nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Nie rozpoznali również zaburzeń preferencji seksualnych.

„W wydanej opinii wskazali, że jeśli podejrzany dokonał zarzucanego mu czynu, istnieją podstawy do rozpoznania zachowań hebefilnych o charakterze zastępczym, w których małoletnia była traktowana jako substytut kobiety dorosłej” – wyjaśnił rzecznik.

Podejrzany był w pełni poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa.

70-latek w trakcie śledztwa nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Sprawę rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.