34-latek poszukiwany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Zatrzymano go na Dolnym Śląsku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-04 10:09

Funkcjonariusze z Lublina ujęli 34-letniego obywatela Białorusi, za którym wydano list gończy w związku z przestępstwami seksualnymi wobec osób poniżej 15. roku życia. Mężczyzna próbował uniknąć sprawiedliwości i ukrywał się na terenie Dolnego Śląska, a teraz spędzi w więzieniu najbliższe 2,5 roku.

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez funkcjonariusza policji. O ujęciu 34-latka przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe

34-letni obywatel Białorusi poszukiwany listem gończym za czyny wobec małoletnich

Ściganie mężczyzny na podstawie listu gończego rozpoczęło się w lutym 2026 roku. Z ustaleń przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie wynika, że w 2024 roku 34-latek obcował płciowo z osobą niemającą ukończonych 15 lat. Lista jego przewinień jest jednak dłuższa i obejmuje kolejne czyny karalne.

Kolejne zdarzenie z jego udziałem miało miejsce w czerwcu 2024 roku na terenie Lublina. Sprawca zmusił wtedy inną małoletnią osobę do wykonania czynności o charakterze seksualnym, po czym kazał swojej ofierze wysłać nagranie wideo, które zarejestrowało całą sytuację.

Policjanci z Lublina namierzyli 34-latka ukrywającego się na Dolnym Śląsku

Sprawą odnalezienia 34-latka zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W prowadzonych czynnościach operacyjnych pomagali im mundurowi z lubelskiej Komendy Miejskiej Policji oraz tamtejszego pierwszego komisariatu.

Koordynacja działań między tymi jednostkami przyniosła efekty i pozwoliła namierzyć kryjówkę uciekiniera w województwie dolnośląskim, gdzie doszło do jego ujęcia. Za popełnione przestępstwa seksualne na szkodę małoletnich zatrzymany mężczyzna musi teraz odbyć wyrok dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

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