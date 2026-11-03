Polska obrona powietrzna w gotowości. Alert RCB dla Lubelszczyzny

BĘDZIEMY CZEKAĆ, AŻ NAS ZAATAKUJĄ? Gen. Polko: ROSJA JEST U BRAM!

Alert objął jedenaście powiatów i miast

Komunikat został rozesłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we wtorek, 3 listopada, około godz. 19.30. Był to kolejny tego dnia alert związany z nasileniem rosyjskich uderzeń na Ukrainę. Mieszkańcy otrzymali wiadomość o następującej treści:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Ostrzeżenie skierowano do osób przebywających we wschodniej i południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Alert otrzymali odbiorcy na terenie:

powiatu włodawskiego,

powiatu łęczyńskiego,

powiatu świdnickiego,

miasta Chełm,

powiatu chełmskiego,

powiatu krasnostawskiego,

powiatu hrubieszowskiego,

miasta Zamość,

powiatu zamojskiego,

powiatu tomaszowskiego,

powiatu biłgorajskiego.

Komunikat trafia do telefonów znajdujących się na wskazanym obszarze. Nie trzeba być zameldowanym w danym powiecie ani wcześniej zapisywać się do systemu.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 3, 2026

Wojsko uruchomiło niezbędne siły

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że rosyjskie uderzenia były prowadzone na cele w zachodniej części Ukrainy przy użyciu środków napadu powietrznego.

W odpowiedzi Centrum Operacji Powietrznych oraz Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiły niezbędne elementy polskiego systemu obrony powietrznej.

„Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - przekazało dowództwo w komunikacie na platformie X.

Podległe wojsku siły pozostają w gotowości do reakcji, a sytuacja za wschodnią granicą jest stale monitorowana.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 3, 2026

Kolejny alert jednego dnia

Wtorkowy wieczorny komunikat nie był pierwszym ostrzeżeniem rozesłanym tego dnia. Wcześniej alerty dotyczące rosyjskich nalotów otrzymywali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego.

Około godz. 14.48 wysłano również ostrzeżenie obejmujące część Lubelszczyzny. Zostało ono odwołane o godz. 16.07 komunikatem informującym o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terenie Polski.

Kolejne rosyjskie uderzenia sprawiły jednak, że około godz. 19.30 RCB ponownie uruchomiło system ostrzegania. Według dostępnych informacji był to już czwarty alert skierowany tego dnia do mieszkańców Lubelszczyzny. Jeden z wcześniejszych obejmował również województwo podkarpackie.

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB jest systemem ostrzegania ludności za pomocą wiadomości SMS. Komunikaty są przygotowywane na podstawie informacji przekazywanych między innymi przez wojsko, policję, Straż Graniczną, straż pożarną, ministerstwa oraz inne urzędy i instytucje państwowe.

Wiadomość trafia automatycznie do telefonów zalogowanych do sieci komórkowej na obszarze objętym zagrożeniem. System nie wymaga instalowania aplikacji ani wcześniejszej rejestracji.

Oficjalne komunikaty są publikowane także na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. We wtorek RCB potwierdziło alert dotyczący zagrożenia z powietrza i podniesienia gotowości polskiego systemu obronnego.

Na obecnym etapie działania pozostają prewencyjne. Mieszkańcy wskazanych powiatów powinni oczekiwać na następne komunikaty, w tym ewentualną wiadomość o zakończeniu zagrożenia.