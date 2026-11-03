Horror pod Lublinem. 21-latek miał planować zabójstwo byłej dziewczyny. Znaleziono broń

Pod koniec października funkcjonariusze otrzymali sygnał dotyczący 21-latka, który mógł szykować zamach na życie dawnej partnerki. Podjęte błyskawicznie czynności operacyjne wykazały, że zagrożenie dla bezpieczeństwa kobiety jest w pełni realne.

21-latek z powiatu lubelskiego planował zbrodnię. Policja z Lublina znalazła broń

Z ustaleń Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wynika, że podejrzany rozpoczął przygotowania do zbrodni już w lipcu. Mężczyzna nie tylko stworzył dokładny plan działania, ale też regularnie nachodził i obserwował dom byłej dziewczyny oraz wielokrotnie jej groził. Ponadto zamieszczał w sieci wpisy oraz materiały, które wyraźnie wskazywały na to, że zamierza dopuścić się zabójstwa.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego ujęli 21-latka w jego własnym domu. W trakcie przeszukania pomieszczeń mundurowi znaleźli i zabezpieczyli między innymi wiatrówkę, a także rewolwer czarnoprochowy. Śledczy uważają, że czarnoprochowiec został nabyty specjalnie po to, by posłużyć do realizacji zaplanowanego morderstwa.

Areszt dla 21-latka za przygotowania do zabójstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia

Zgromadzone przez śledczych dowody wystarczyły, aby postawić zatrzymanemu zarzuty kierowania gróźb karalnych, a także czynienia przygotowań do zbrodni zabójstwa.

Na wniosek policji oraz prokuratury sąd zastosował wobec 21-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za czynienie przygotowań do morderstwa młodemu mężczyźnie grozi teraz kara do 15 lat więzienia.