W sobotę wieczorem w miejscowości Malinie-Kolonia (woj. lubelskie) doszło do tragicznego wypadku drogowego.

Na drodze wojewódzkiej 835 zderzyły się dwa samochody osobowe z ciągnikiem, w wyniku czego dwie osoby zginęły na miejscu.

Droga była zablokowana, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim.

Wypadek śmiertelny. Osobówki zderzyły się z ciągnikiem

W sobotni wieczór na drogach województwa lubelskiego doszło do zdarzenia, które przyniosło najgorszy możliwy scenariusz. W miejscowości Malinie-Kolonia rozegrał się koszmar, w którym życie straciły dwie osoby. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zderzeniu trzech pojazdów na ruchliwej trasie, jaką jest droga wojewódzka nr 835. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe oraz ciągnik. Siła uderzenia była ogromna, a skutki okazały się fatalne dla pasażerów jednego z aut osobowych.

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim oficjalnie potwierdziła, że w wyniku tego wypadku śmierć poniosły dwie osoby. Obie ofiary podróżowały jednym z samochodów osobowych, które uczestniczyły w tym tragicznym zdarzeniu. Niestety, obrażenia jakich doznały te osoby, okazały się zbyt poważne i ich życia nie udało się uratować – zginęły na miejscu wypadku. Na ten moment nie podano szczegółowych informacji dotyczących wieku ani tożsamości ofiar.

Policja wyjaśnia przyczyny zderzenia z ciągnikiem

Bezpośrednio po wypadku droga wojewódzka nr 835 w miejscu tragedii została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci z Janowa Lubelskiego natychmiast wyznaczyli objazdy i przystąpili do zabezpieczania śladów na jezdni. Prace śledczych na miejscu tak poważnych wypadków drogowych trwają zazwyczaj wiele godzin. Mundurowi muszą precyzyjnie odtworzyć każdy moment poprzedzający zderzenie, zbadać stan techniczny pojazdów oraz ustalić, czy kierujący byli trzeźwi. Wszystkie te działania mają na celu pełne wyjaśnienie okoliczności tej ogromnej tragedii na drodze.

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