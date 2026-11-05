Pogoda w Lublinie: 6-8 listopada

Weekend w Lublinie zapowiada się pod znakiem dużej zmiany aury. Piątek przyniesie zupełnie inne warunki niż sobota i niedziela. Mieszkańców czeka przejście od pochmurnej, ale cieplejszej pogody, do słonecznych, lecz wyraźnie chłodniejszych dni z ujemnymi temperaturami w nocy.

Pochmurny, ale najcieplejszy piątek

Początek weekendu, 6 listopada, będzie w Lublinie najcieplejszym dniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 9 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 1°C, więc obędzie się bez przymrozków. Przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, jednak prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Odczuwalny będzie natomiast wiatr, którego prędkość wyniesie średnio około 4 m/s.

Sobota przyniesie słońce i chłód

Już w sobotę pogoda w Lublinie całkowicie się zmieni. Przede wszystkim zza chmur wyjrzy słońce – dzień zapowiada się bezchmurnie. Tej radykalnej poprawie widoczności na niebie towarzyszyć będzie jednak wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do około 5 stopni Celsjusza. Znacznie zimniejsza będzie noc, kiedy słupki rtęci spadną do około -2°C, co oznacza przymrozki. Dobrą wiadomością jest osłabienie wiatru, który będzie wiał z prędkością zaledwie około 1 m/s.

Słoneczna i mroźna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 8 listopada, będzie podtrzymywał pogodę z soboty. Mieszkańcy Lublina mogą liczyć na kolejny bezchmurny i słoneczny dzień. Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo podobna do sobotniej i sięgnie blisko 6°C. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na najzimniejszą w ten weekend – termometry mogą pokazać nawet nieco poniżej -2 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Pogoda w ten weekend stwarza różne możliwości. Piątek, mimo zachmurzenia, będzie najcieplejszy, co może sprzyjać aktywnościom na zewnątrz bez obaw o mróz. Z kolei sobota i niedziela to idealny czas na spacery w promieniach słońca, na przykład po parkach czy historycznych częściach miasta. Należy jednak pamiętać o znacznie niższej temperaturze i ciepłym ubraniu, zwłaszcza jeśli planujemy wyjście w godzinach porannych lub wieczornych, kiedy odczuwalny będzie mróz.

Dane pogodowe: OpenWeather