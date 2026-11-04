Tragedia na torach pod Lublinem. Mężczyzna nie żyje

Do śmiertelnego potrącenia mężczyzny doszło na torach w miejscowości Miłocin między Lublinem a Nałęczowem. Na miejscu zdarzenia pracuje prokuratura, trwa ustalanie tożsamości mężczyzny i okoliczności wypadku. Maszynista był trzeźwy.

PKP Polskie Linie Kolejowe zakomunikowały, że w wypadku uczestniczył pociąg Intercity Rzeszów Główny-Bydgoszcz Główna.

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Z powodu zdarzenia przewoźnicy Polregio i PKP Intercity wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. PKP Intercity i Koleje Mazowieckie wzajemnie honorują swoje bilety na odcinku Dęblin-Warszawa Zachodnia. Utrudnienia mogą spowodować opóźnienia m.in. pociągów IC Zamoyski, Zielonogórzanin i Kujawiak.

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Z komunikatów Polregio wynika, że odwołano dwa pociągi na odcinku Nałęczów-Lublin i Lublin-Nałęczów, opóźnienia mają dwa pociągi relacji Dęblin-Chełm i jeden Chełm-Lublin.