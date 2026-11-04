Tragiczny pożar domu na Lubelszczyźnie. Nie żyje mężczyzna

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-04 13:50

Tragiczny pożar w miejscowości Masłomęcz w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie). W płonącym budynku mieszkalnym strażacy odnaleźli ciało 66-letniego mężczyzny. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Zniszczony pożarem parterowy dom w Masłomęczu. O tragicznej śmierci 66-latka przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło we wtorek (3 listopada) około godz. 23. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Masłomęczu. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz patrol policji, który zabezpieczył teren prowadzonych działań.

Podczas akcji gaśniczej wewnątrz budynku odnaleziono ciało 66-letniego mężczyzny.

Po zakończeniu gaszenia pożaru policjanci rozpoczęli czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i materiały dowodowe, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.

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Jak informuje asp. szt. Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji, szczegółowe okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

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TRAGICZNY POŻAR

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