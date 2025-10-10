Wybrano najpiękniejsze słowo w języku polskim. Jest melancholijne i poetyckie

Sztuczna inteligencja wytypowała najpiękniejsze słowo w języku polskim, które od wieków porusza Polaków.

Słowo to niesie ze sobą melancholię i poetycki rytm, trudny do przetłumaczenia.

Odkryj, dlaczego to słowo stało się symbolem polskiej wrażliwości i jest tak głęboko zakorzenione w naszej kulturze.

Najpiękniejsze słowo w języku polskim

Niejednokrotnie pisaliśmy już m.in. o najpiękniejszych, wsiach, miastach czy imionach, jednak czy zastanawialiście się kiedyś jakie konkretnie słowo w języku polskim jest uznawane za najpiękniejsze? O tę kwestię postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która po chwili namysłu podała swój wybór. Okazuje się, że według AI najpiękniejszym słowem jest "tęsknota".

To słowo, które od wieków towarzyszy Polakom, obecne jest w literaturze, poezji i codziennym życiu. Ma w sobie melancholię, delikatność i poetycki rytm, który sprawia, że brzmi wyjątkowo. "Tęsknota" to bowiem emocja, którą każdy zna, ale trudno ją opisać, bo to uczucie zawieszone między miłością, wspomnieniem a nadzieją.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Tak dziś rozmawiają młode pokolenia

Słowo z duszą – skąd wzięła się "tęsknota"?

Etymologicznie "tęsknota" wywodzi się od staropolskiego słowa tęskny, oznaczającego smutny, przygaszony, pełen żalu. W dawnych tekstach określano tak ludzi zamyślonych, którzy czegoś pragną, ale czegoś im brakuje. Nieprzypadkowo słowo to jest uznawane za jedno z najtrudniejszych do przetłumaczenia na inne języki - kryje w sobie bowiem emocję z pogranicza smutku i miłości.

Tęsknota w literaturze i kulturze

"Tęsknota" to słowo, które od zawsze jest obecne w polskiej kulturze. Pisał o niej Mickiewicz, wspominał Słowacki, a w XX wieku Miłosz, Herbert i Agnieszka Osiecka. W poezji często pojawia się w kontekście utraconej miłości, dzieciństwa czy ojczyzny.

Dodatkowo to uczucie, które przez lata zaborów i emigracji towarzyszyło wielu Polakom. Tęsknili za domem, językiem i krajobrazem, które zostawili za sobą. Właśnie dlatego "tęsknota" stała się częścią polskiej wrażliwości i sposobu myślenia o świecie.