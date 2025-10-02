To najpiękniejsze imię na świecie. Nazywa się tak 377 349 mężczyzn w Polsce!

W Polsce aż 377 349 mężczyzn nosi imię uznane za najpiękniejsze na świecie, co potwierdziły badania naukowców.

Uniwersytet w Birmingham wskazał to hebrajskie imię, oznaczające "dar od Boga", jako wywołujące najwięcej pozytywnych emocji.

Poznaj, jakie cechy charakteru przypisywane są Mateuszom i dlaczego to imię jest tak popularne w polskiej kulturze!

Jakie imiona będą modne w 2025 roku?

Jakie imiona będą modne w 2025 roku? Które imię wybrać dla dziecka? Takie pytania co rusz zadają sobie świeżo upieczeni rodzice, którzy mają przed sobą nie lada wyzwanie. Wybór imienia to bowiem trudne zadanie. W internecie znajdziemy tysiące propozycji imion, jednak które wybrać? W 2025 roku najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek były Zofia i Maja, a dla chłopców Nikodem i Antoni. W wymienionych propozycjach nie znajduje się jednak najpiękniejsze imię na świecie dla chłopca. Wiecie o jakim imieniu mowa? W Polsce nosi je mnóstwo mężczyzn!

Najpiękniejsze imię na świecie dla chłopców

W ostatnim czasie pisaliśmy już o najpiękniejszym imieniu żeńskim, a więcej informacji w tym temacie znajdziecie tutaj: Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Nazywa się tak 364 879 Polek. Teraz ponownie zajmiemy się najpiękniejszym imieniem na świecie, lecz tym razem będzie ono skierowane do płci męskiej.

Jakiś czas temu naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham przeprowadzili analizę, która miała na celu wyłonienie imion, które wywołują najwięcej pozytywnych emocji. Po badaniach ustalono, że najpiękniejszym imieniem męskim jest imię Mateusz.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osób o tych imionach unikaj. Wbiją ci szpilę bez zastanowienia!

Mateusz najpiękniejszym imieniem na świecie dla mężczyzn

Imię Mateusz wywodzi się z hebrajskiego "Mattityahu", co oznacza "dar od Boga" lub "dar Jahwe". W Polsce pojawiło się już w XII wieku w formach takich jak Mathaeus czy Matyjasz. W różnych językach występuje w wariantach takich jak Matthew (angielski), Matthäus (niemiecki), Matthieu (francuski) czy Matteo (włoski). Osoby o imieniu Mateusz imieniny obchodzą 21 września.

Jaki charakter ma imię Mateusz? Znaczenie imienia Mateusz

Osoby noszące imię Mateusz często opisywane są jako spokojne, odpowiedzialne i godne zaufania. Cechuje je m.in.:

pracowitość i sumienność – Mateusze zwykle starają się kończyć to, co zaczęli, nie poddają się łatwo,

opiekuńczość i wrażliwość – mają naturalną skłonność do troski o innych, są lojalnymi przyjaciółmi,

analityczny umysł – wielu Mateuszów wyróżnia zdolność do logicznego myślenia i dobrej organizacji.

Mateusz w polskiej literaturze i filmach: postacie, które noszą to imię

Imię Mateusz od lat należy do najpopularniejszych w Polsce – noszą je zarówno zwykli ludzie, jak i bohaterowie literaccy oraz filmowi. Twórcy chętnie sięgali po nie, nadając je postaciom, które zapisały się w historii polskiej kultury. W literaturze Mateusz bywał symbolem ambicji i walki o władzę, ale też człowiekiem prostym, bliskim naturze, który potrafił wzruszyć swoją dobrocią i refleksyjnością. Kto natomiast ze znanych osób nosi dziś imię Mateusz? Oto kilka przykładów:

Mateusz Morawiecki – polityk, ekonomista, były premier RP.

Mateusz Szczurek – ekonomista, były minister finansów.

Mateusz Ziółko – wokalista, pianista, zwycięzca programu "The Voice of Poland".

Mateusz Klich - piłkarz, wieloletni reprezentant Polski, grał m.in. w Leeds United.

Mateusz Hładki – dziennikarz i prezenter telewizyjny.