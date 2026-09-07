Wielkie brawa dla Laury z Lublina! Znalazła tysiące złotych i oddała je policji

W poniedziałek, 7 września Laurę i jej mamę zaprosił komendant III komisariatu policji w Lublinie, gdzie kilka dni wcześniej przyszła ze zgubą dziewczynka. - Taka uczciwość jest postawą godną podziwu i naśladowania - gratulowali dziewczynce policjanci, a jej mamie dobrego wychowania córki: Laura jest skromną i grzeczną dziewczynką.

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Pod koniec ubiegłego tygodnia Laura idąc ulicą Krochmalną, chodnikiem naprzeciwko budynku „Pszczółki“ spostrzegła portfel. W środku znajdowały się dokumenty tożsamości oraz gotówka w wysokości kilku tysięcy złotych. Na komisariat miała kilometr.

- Dziewczynka nie zawahała się ani chwili i od razu znalezisko przekazała funkcjonariuszom policji. Dzięki jej dojrzałej postawie, właściciel odzyska swoje mienie - dodaje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. - Takie zachowanie zasługuje na najwyższe uznanie, ponieważ buduje zaufanie społeczne i stanowi wspaniały przykład dla innych, a w szczególności młodzieży. Dziękujemy młodej mieszkance naszego miasta za odpowiedzialność i wrażliwość!

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