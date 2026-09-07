Wielkie brawa dla Laury z Lublina! Znalazła tysiące złotych i oddała je policji

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-09-07 14:40

Brawo! Dwunastoletnia Laura z Lublina w drodze ze szkoły do domu znalazła portfel. Leżał na chodniku, z dokumentami, wypchany gotówką i kartami kredytowymi. Dziewczynka wiedziała co robić - od razu poszła na komisariat policji oddać zgubę. - Proszę przekazać to temu panu - poprosiła...

W poniedziałek, 7 września Laurę i jej mamę zaprosił komendant III komisariatu policji w Lublinie, gdzie kilka dni wcześniej przyszła ze zgubą dziewczynka. - Taka uczciwość jest postawą godną podziwu i naśladowania - gratulowali dziewczynce policjanci, a jej mamie dobrego wychowania córki: Laura jest skromną i grzeczną dziewczynką.

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Pod koniec ubiegłego tygodnia Laura idąc ulicą Krochmalną, chodnikiem naprzeciwko budynku „Pszczółki“ spostrzegła portfel. W środku znajdowały się dokumenty tożsamości oraz gotówka w wysokości kilku tysięcy złotych. Na komisariat miała kilometr.

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- Dziewczynka nie zawahała się ani chwili i od razu znalezisko przekazała funkcjonariuszom policji. Dzięki jej dojrzałej postawie, właściciel odzyska swoje mienie - dodaje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. - Takie zachowanie zasługuje na najwyższe uznanie, ponieważ buduje zaufanie społeczne i stanowi wspaniały przykład dla innych, a w szczególności młodzieży. Dziękujemy młodej mieszkance naszego miasta za odpowiedzialność i wrażliwość!

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Wielkie brawa dla Laury z Lublina! Znalazła tysiące złotych i oddała je policji
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