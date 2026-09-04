Aleksander urodził się w domu. Poród przyjął funkcjonariusz Straży Granicznej

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-09-04 15:10

Młodszy chorąży Straży Granicznej Andrzej Pomorski pracuje w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Jest także ratownikiem medycznym. Podczas dyżuru przyjął poród domowy i pomógł przyjść na świat małemu Aleksandrowi. Chłopiec ma się świetnie.

Ratownik Andrzej Pomorski trzyma noworodka owiniętego w kocyk. O porodzie w Białej Podlaskiej przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Nadbużański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Do tych niecodziennych wydarzeń doszło kilka dni temu w Białej Podlaskiej. Mł. chor. Pomorski swoją zawodową karierę rozwija dwutorowo. Oprócz służby w mundurze służy ludziom także w inny sposób. Jest ratownikiem medyczny w zespołach wyjazdowych Stacji Pogotowia Ratunkowego. Przychodząc na dyżur nie wie, z jakimi zdarzeniami przyjdzie mu się zmierzyć, czy będzie to groźny wypadek drogowy, pobicie, wypadek przy pracy...Takiej roli się nie spodziewał.

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- Podczas nocnego dyżuru mł. chor. SG Andrzej Pomorski wraz z zespołem ratownictwa medycznego otrzymał wezwanie do rodzącej kobiety. Mały Aleksander nie zamierzał jednak czekać na przyjazd do szpitala. O godzinie 3:30 przyszedł na świat w warunkach domowych – opowiada SE mł. chor. SG Paweł Smyk. Podkreśla, że sytuacja wymagała od funkcjonariusza spokoju, opanowania i doświadczenia. - Zespół odpowiednio przygotował miejsce zdarzenia, mamę oraz noworodka, a następnie przeprowadził poród z zachowaniem niezbędnych procedur. W ważnym dla całej rodziny momencie ratownicy poprosili również tatę o przecięcie pępowiny.

Na szczęście wszystko przebiegło pomyślnie. Mały Aleksander przywitał świat głośnym płaczem, rodzice powitali syna łzami szczęścia, a ratownicy mogli spokojnie odetchnąć. Mama i noworodek zostali następnie bezpiecznie przetransportowani do szpitala.

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Straż Graniczna ma dla całej gromadki życzenia: "Małemu Aleksandrowi życzymy dużo zdrowia, a jego rodzicom wielu pięknych i szczęśliwych chwil!"

Super Express dołącza się do życzeń.

M jak miłość. Tak się zacznie poród Kasi. Jakub będzie przy narodzinach dziecka!
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