Wydał zaledwie 2 zł i ustawił się na cały rok. Piękna wygrana!

Okazuje się jednak, że tego samego dnia główna wygrana padła również w sieci. Ktoś zawarł zwycięski zakład za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl. Szczęśliwy kupon, który przyniósł wygraną w Lublinie, został zakupiony w punkcie przy ul. Daszyńskiego 4A. Zwycięzca bezbłędnie wskazał sześć z 32 liczb. Przy podstawowej opłacie za los, trafienie wszystkich cyfr gwarantuje nagrodę w wysokości 600 zł wypłacanych co tydzień przez cały rok. W ostatecznym rozrachunku oznacza to zysk rzędu 31,2 tys. zł.

Tradycyjnie tożsamość zwycięzcy pozostaje tajemnicą. Nie ma też informacji, w jaki sposób gracz skreślił liczby – czy sam wybrał zwycięską szóstkę, zdał się na ślepy los w opcji „chybił trafił”, czy może skorzystał z wariantu mieszanego.

Zasady gry w Szybkie 600

Pojedynczy los w tej loterii to wydatek rzędu zaledwie 2 zł. Gracz musi wybrać sześć liczb z puli 32. Najmniejsze nagrody wypłacane są już przy trafieniu zaledwie dwóch z nich, ale to poprawne wskazanie całej szóstki gwarantuje główną pulę.

Co ważne, uczestnicy mogą podnieść stawkę nawet dziesięciokrotnie. Jeśli to zrobią, główna nagroda rośnie do 6000 zł wypłacanych co tydzień przez okrągły rok. Losowania tej gry organizowane są każdego dnia w odstępach zaledwie czterominutowych, począwszy od godziny 6.36 aż do 23.52. Daje to łącznie aż 260 szans na wygraną w ciągu jednej doby. Zakłady przyjmują zarówno stacjonarne kolektury Lotto, jak i oficjalna strona internetowa oraz aplikacja mobilna. Dokładne regulacje można znaleźć na portalu organizatora.

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