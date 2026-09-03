22-latek staranował mężczyznę na stacji paliw. Nie pozwolił odebrać sobie kluczyków

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na stacji benzynowej znajdującej się przy wjeździe do miasta. Mimo bardzo późnej pory, dochodziła godzina 4 nad ranem, ruch w Rykach był spory, gdyż odbywały się tam Dni Ryk. To cykl wydarzeń kulturalnych, koncertów, no i niestety, wszechobecnego alkoholu. 22-latek ze skody zajechał na stację paliw wioząc ze sobą 25-letnią koleżankę. Jego zachowanie świadczyło, że nie jest trzeźwy. Nic więc dziwnego, że zainteresowali się nim obecni na stacji ludzie. Grupka młodych mieszkańców Ryk podeszła do skody, ktoś poprosił, aby kierowca nie odpalał już silnika, jak jest w takim stanie. 22-latek nic sobie z tego nie robił...

- Postanowili więc uniemożliwić mu dalszą jazdę i zatrzymać kierującego – opowiada st. asp. Łukasz Filipek z ryckiej policji. - W pewnym momencie kierowca gwałtownie ruszył i próbował uciec. Podczas próby jego zatrzymania potrącił jednego ze świadków, 21-letniego mieszkańca powiatu ryckiego, a następnie wraz z pasażerką odjechał z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku.

Rannemu mężczyźnie pierwszej pomocy udzielili policjanci wezwani na miejsce, potem karetka pogotowia zabrała go do szpitala. Początkowo wydawało się, że uraz nogi jakiego doznał jest ciężki. Na szczęście młodzieniec, który nie wahał się zaryzykować własnego zdrowia, aby powstrzymać potencjalnego zabójcę za kółkiem, wyszedł już ze szpitala. Początkowo mówiono, że to pracownik stacji.

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- To nie była osoba związana z nami. Prawdę powiedziawszy, nikt nie znał tego pana – dowiedzieliśmy się od kierowniczki stacji paliw. Najpewniej także przyjechał do Ryk na plenerowy koncert. Powinien wyzdrowieć w ciągu niedługiego czasu.

Przyszłość pijanego sprawcy nie rysuje się już tak kolorowo. Policjantom szybko udało się go namierzyć. Był pijany – miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, prawo jazdy stracił już wcześniej. Grozi mu kara 5 lat więzienia, odpowiedzialności karnej nie uniknie także 25 latka.

Przerażające sceny na stacji paliw we Włodawie. Mężczyzna wyciągnął zapalniczkę i rzucił ją na rozlaną benzynę

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