Kolumbijczyk będzie miał kłopoty. Policjanci chcą, by 33-latek opuścił Polskę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-02 15:13

Policjanci zatrzymali w Międzyrzecu Podlaskim 33-letniego obywatela Kolumbii, który prowadził samochód, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał również ważnego prawa jazdy obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Jego sprawą zajęła się Straż Graniczna.

Kolumbijczyk będzie miał kłopoty. Policjanci chcą, by 33-latek opuścił Polskę
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Do zatrzymania doszło w minioną niedzielę, krótko przed północą. Funkcjonariusze patrolujący ulicę Łukowską w Międzyrzecu Podlaskim zauważyli osobowe renault, którego kierowca poruszał się w sposób sugerujący, że może być nietrzeźwy. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Za jego kierownicą siedział 33-letni obywatel Kolumbii. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Podczas sprawdzania jego danych funkcjonariusze ustalili także, że nie posiada ważnego dokumentu prawa jazdy uprawniającego do kierowania pojazdami na terenie Unii Europejskiej. 33-latek został zatrzymany, a jego renault odholowano na parking strzeżony.

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Grożą mu trzy lata więzienia i wysoka grzywna

Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz bez wymaganych uprawnień. Za jazdę po alkoholu grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Międzyrzeccy policjanci przekazali 33-latka funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Złożyli także wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Jak przekazała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, podstawą wniosku jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż Graniczna prowadzi w tej sprawie postępowanie administracyjne.

Złapali ich w pościgu
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