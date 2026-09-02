Zmiana czasu na zimowy 2026. Tego dnia przejdziemy na nowy tryb

Zmiana czasu 2026. Zmiana czasu z letniego na zimowy

Wrzesień wystartował, a to znak, że jesień puka do drzwi. Dni ulegną skróceniu, a my, zgodnie z corocznym zwyczajem, będziemy musieli przesunąć wskazówki. Kiedy dokładnie zyskamy dodatkową godzinę odpoczynku? W tym roku przejście na czas zimowy zaplanowano w nocy z 24 na 25 października. To moment, w którym przestawiamy zegarki z 3:00 na 2:00 w nocy.

Przestawianie zegarków wcześniej niż rok temu

Interesujące jest to, że w bieżącym roku cała procedura odbywa się nieco wcześniej. W poprzednim roku operacja ta miała miejsce w nocy z 25 na 26 października, podczas gdy teraz wypada ona w nocy z 24 na 25 października. Należy o tym pamiętać, by nie stawić się w pracy o niewłaściwej godzinie.

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Kiedy nastąpi koniec zmian czasu w Polsce?

Obecnie brakuje konkretnego terminu likwidacji podziału na czas letni i zimowy. W 2026 roku wciąż stosujemy dotychczasowe reguły. Mimo że struktury unijne od lat dyskutują o zaprzestaniu przestawiania zegarków, to państwa członkowskie wciąż nie wypracowały wspólnego stanowiska, dlatego obecny mechanizm pozostaje w mocy.

Zmiana czasu a nasze zdrowie i sen

Zmiana czasu to nie tylko techniczna operacja na tarczach i ekranach urządzeń. Wiele osób skarży się na spadek samopoczucia przez kilka kolejnych dób. Nasze ciało musi zaadaptować się bowiem do nowych warunków, co może objawiać się znużeniem, kłopotami ze skupieniem uwagi czy trudnościami z zasypianiem.

Wśród najczęstszych dolegliwości wymienia się właśnie kłopoty ze snem. Zmiana czasu może powodować np. wybudzanie się wczesnym rankiem lub chroniczne niewyspanie. To z kolei rzutuje na naszą aktywność w ciągu dnia, skutkując spadkiem energii i uczuciem senności.

Z reguły zdrowy organizm szybko radzi sobie z takimi zakłóceniami i wraca do normy. Niemniej jednak, tego typu zmiana nie pozostaje bez echa dla naszej kondycji fizycznej i psychicznej.