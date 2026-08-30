Alerty RCB w Lublinie i okolicy! Trwał atak na zachodnią Ukrainę

Mieszkańcy woj. lubelskiego z alertami RCB z powodu ataków na Ukrainie

W niedzielę do osób na terenie części Lubelszczyzny trafiły powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Związane to było z atakami na zachodnie rejony Ukrainy, graniczące z Polską. Rozesłany SMS głosił, że trwa atak u wschodnich sąsiadów, a kolejny, że ostrzał dobiegł końca i Polsce nic nie grozi, ale i zachęcał do sprawdzania dalszych komunikatów.

Ostrzeżenia trafiły m.in. do osób na terenie powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, zamojskiego czy świdnickiego. Łącznie powiadomienie objęło większość administracyjnej mapy województwa, włączając w to również m.in. powiat biłgorajski, bialski i hrubieszowski.

Powiadomienia odczytali na swoich telefonach również ci, którzy przebywali w miastach, czyli w samym Lublinie, Zamościu, Chełmie oraz Białej Podlaskiej.

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RCB reaguje po atakach w zachodniej Ukrainie. Komunikat dla Polski

RCB uspokaja, że ataki za naszą wschodnią granicą już się zakończyły, a w Polsce nie odnotowano żadnego bezpośredniego zagrożenia. Zasugerowano jednak, by na bieżąco kontrolować nowe informacje udostępniane przez instytucje państwowe.

System ostrzegania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa działa automatycznie i nie wymaga rejestracji. Krótkie wiadomości tekstowe trafiają wprost do wszystkich abonentów, których telefony logują się do nadajników GSM na wskazanym obszarze.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty."Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/DTXwtucldh— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 30, 2026

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