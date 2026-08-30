Alerty RCB w Lublinie i okolicy! Trwał atak na zachodnią Ukrainę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-30 16:20

W niedzielę osoby przebywające na terenie kilkunastu powiatów w województwie lubelskim odebrały alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiadomienia miały związek ze zmasowanym uderzeniem w zachodniej części Ukrainy. RCB podało potem, że naloty ustały, a w Polsce jest bezpiecznie, prosząc zarazem o bieżące monitorowanie komunikatów.

Panorama Lublina pod zachmurzonym niebem. O alertach RCB dla mieszkańców regionu przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Daniel Turbasa/ Shutterstock

Mieszkańcy woj. lubelskiego z alertami RCB z powodu ataków na Ukrainie

W niedzielę do osób na terenie części Lubelszczyzny trafiły powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Związane to było z atakami na zachodnie rejony Ukrainy, graniczące z Polską. Rozesłany SMS głosił, że trwa atak u wschodnich sąsiadów, a kolejny, że ostrzał dobiegł końca i Polsce nic nie grozi, ale i zachęcał do sprawdzania dalszych komunikatów.

Ostrzeżenia trafiły m.in. do osób na terenie powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, zamojskiego czy świdnickiego. Łącznie powiadomienie objęło większość administracyjnej mapy województwa, włączając w to również m.in. powiat biłgorajski, bialski i hrubieszowski.

Powiadomienia odczytali na swoich telefonach również ci, którzy przebywali w miastach, czyli w samym Lublinie, Zamościu, Chełmie oraz Białej Podlaskiej.

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RCB reaguje po atakach w zachodniej Ukrainie. Komunikat dla Polski

RCB uspokaja, że ataki za naszą wschodnią granicą już się zakończyły, a w Polsce nie odnotowano żadnego bezpośredniego zagrożenia. Zasugerowano jednak, by na bieżąco kontrolować nowe informacje udostępniane przez instytucje państwowe.

System ostrzegania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa działa automatycznie i nie wymaga rejestracji. Krótkie wiadomości tekstowe trafiają wprost do wszystkich abonentów, których telefony logują się do nadajników GSM na wskazanym obszarze.

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