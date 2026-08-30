Alerty RCB w Lublinie i okolicy! Trwał atak na zachodnią Ukrainę

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Mieszkańcy woj. lubelskiego z alertami RCB z powodu ataków na Ukrainie
W niedzielę do osób na terenie części Lubelszczyzny trafiły powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Związane to było z atakami na zachodnie rejony Ukrainy, graniczące z Polską. Rozesłany SMS głosił, że trwa atak u wschodnich sąsiadów, a kolejny, że ostrzał dobiegł końca i Polsce nic nie grozi, ale i zachęcał do sprawdzania dalszych komunikatów.
Ostrzeżenia trafiły m.in. do osób na terenie powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, zamojskiego czy świdnickiego. Łącznie powiadomienie objęło większość administracyjnej mapy województwa, włączając w to również m.in. powiat biłgorajski, bialski i hrubieszowski.
Powiadomienia odczytali na swoich telefonach również ci, którzy przebywali w miastach, czyli w samym Lublinie, Zamościu, Chełmie oraz Białej Podlaskiej.
RCB reaguje po atakach w zachodniej Ukrainie. Komunikat dla Polski
RCB uspokaja, że ataki za naszą wschodnią granicą już się zakończyły, a w Polsce nie odnotowano żadnego bezpośredniego zagrożenia. Zasugerowano jednak, by na bieżąco kontrolować nowe informacje udostępniane przez instytucje państwowe.
System ostrzegania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa działa automatycznie i nie wymaga rejestracji. Krótkie wiadomości tekstowe trafiają wprost do wszystkich abonentów, których telefony logują się do nadajników GSM na wskazanym obszarze.