Wielki pożar w Lublinie! Płonie hala na Kasprowicza, chmura dymu nad miastem

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-30 15:26

Duży pożar w Lublinie! Ogień pojawił się na ulicy Kasprowicza. Jak powiedział "Super Expressowi" rzecznik Prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. Bartłomiej Pytka, ogień objął budynek dwukondygnacyjny o wymiarach 30 na 100 metrów kwadratowych. Trwa akcja gaśnicza, lokalne media informują o chmurze dymu widocznej nawet 10 kilometrów od miasta.

Strażacy w hełmach i mundurach przy wozie bojowym. O akcji gaśniczej hali w Lublinie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Wielki pożar hali w Lublinie. Czarny dym widać z wielu kilometrów

Informacja o pożarze przy ul. Kasprowicza w Lublinie wpłynęła do straży pożarnej w niedzielę około godz. 14.40. Pali się hala magazynowa położona w dzielnicy Hajdów-Zadębie, na obrzeżach miasta.  Jak powiedział "Super Expressowi" rzecznik Prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. Bartłomiej Pytka, ogień objął cały budynek dwukondygnacyjny o wymiarach 30 na 100 metrów kwadratowych.  Są tam zarówno przestrzenie magazynowe, jak i część biurowa. Z ogniem walczy około 40 strażaków.

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie znajdowało się w płonącym magazynie. Akcją gaśniczą ma dowodzić st. bryg. Bartłomiej Walczuk, zastępca komendanta miejskiego PSP w Lublinie.

Chmura dymu widoczna z wielu kilometrów

Pożar jest widoczny z bardzo dużej odległości. Nad wschodnią częścią Lublina pojawiła się gęsta chmura czarnego dymu. Widać ją nie tylko z różnych części miasta, ale również ze Świdnika. Dym zauważyli m.in. uczestnicy odbywających się tam dożynek wojewódzkich, a telefony lubelskiej straży pożarnej rozdzwoniły się od zgłoszeń.

W rejonie ul. Kasprowicza podczas akcji strażaków mogą występować utrudnienia w ruchu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa gaszenie hali. Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane.

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