Te produkty znikają ze szkół od 1 września! Idzie gigantyczna rewolucja

Wielkie zmiany w szkołach od 1 września 2026 roku

1 września 2026 roku zacznie obowiązywać najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia. Nowe wytyczne, uchwalone 16 lutego 2026 roku, kompleksowo regulują kwestie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Te świeże regulacje całkowicie zastąpią dotychczasowe przepisy, które funkcjonowały w polskim systemie od 2016 roku.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia argumentują, że głównym zamierzeniem jest znaczące zmniejszenie dostępu najmłodszych do mocno przetworzonego jedzenia, które charakteryzuje się znikomą wartością odżywczą. Równocześnie celem jest zaszczepianie w uczniach zdrowszych przyzwyczajeń. Świeże wytyczne uwzględniają także zasady tzw. diety planetarnej, w której kluczowe znaczenie zyskują artykuły pochodzenia stricte roślinnego.

Te produkty znikną ze szkół

Nowe przepisy precyzyjnie określają, jakie grupy produktów mogą być sprzedawane uczniom na terenie szkół. W praktyce oznacza to, że część artykułów, które dotychczas można było kupić w szkolnych sklepikach lub automatach, zniknie ze sprzedaży. Żywność dostępna dla uczniów będzie musiała również spełniać konkretne normy dotyczące m.in. zawartości cukru, tłuszczu i soli. Listę produktów, których od 1 września nie będzie można kupić w szkołach, przedstawiamy poniżej.

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Te produkty znikną ze szkolnych sklepików [LISTA]

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Co będzie można kupić w szkolnym sklepiku od 1 września 2026?

Zestawienie towarów zezwolonych do dystrybucji wciąż jest dość obszerne. W asortymencie szkolnych punktów sprzedaży nadal będą mogły gościć różnorodne kanapki, świeże sałatki oraz surówki. Dozwolone pozostanie tradycyjne pieczywo, a także mleko, konkretne wyroby mleczne, napoje na bazie roślin, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz świeże warzywa i owoce.

Akceptowalne będą również różnego rodzaju orzechy oraz nasiona, jednakże pod warunkiem braku domieszki cukru, substancji słodzących czy soli. Uczniowie będą mogli zakupić odpowiednie owoce i warzywa w formie suszonej, soki, przecierowe musy, czystą wodę, bezcukrowe gumy do żucia oraz wcześniej wymienioną gorzką czekoladę.

Rewolucja także na szkolnych stołówkach. Mniej mięsa

Zmiany obejmą nie tylko szkolne sklepiki i automaty. Nowe zasady wpłyną również na jadłospisy stołówek, a jednym z najważniejszych założeń jest zwiększenie udziału dań roślinnych w diecie uczniów.

Zgodnie z nowymi wymaganiami dania mięsne w ramach obiadu mają pojawiać się maksymalnie dwa razy w tygodniu. Co najmniej raz w tygodniu uczniowie powinni natomiast otrzymać potrawę przygotowaną na bazie nasion roślin strączkowych, bez dodatku produktów pochodzenia zwierzęcego. Z kolei przynajmniej dwa razy w tygodniu zupy mają być gotowane na wywarze warzywnym.

W szkolnym menu większe znaczenie zyskają także produkty pełnoziarniste, warzywa oraz inne składniki pochodzenia roślinnego. W przepisach zwrócono również uwagę na korzystanie z produktów sezonowych, a w miarę możliwości także tych pochodzących od lokalnych dostawców.