Pogoda w Lublinie: 4-6 września

Mieszkańcy Lublina w najbliższy weekend odczują wyraźną zmianę pogody. Każdy kolejny dzień będzie chłodniejszy od poprzedniego, a aura nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Prognozy wskazują na duże zachmurzenie, a także opady deszczu, które pojawią się w sobotę i niedzielę.

Piątek jeszcze dość ciepły, ale pochmurny

Początek weekendu w Lublinie zapowiada się jako najcieplejszy z nadchodzących dni. Temperatura w ciągu dnia może osiągnąć około 23 stopni Celsjusza, co stworzy jeszcze dość przyjemne warunki. Nocą termometry wskażą natomiast około 16 stopni. Na niebie pojawi się jednak duże zachmurzenie, a prognozy przewidują także niewielkie opady. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6 m/s.

Sobota z deszczem i silniejszym wiatrem

Sobota przyniesie zauważalne ochłodzenie. Maksymalna temperatura w Lublinie spadnie do około 21 stopni, a nocą słupki rtęci obniżą się do 13 stopni. Ten dzień będzie również najbardziej wietrzny w całym weekendzie – średnia prędkość wiatru może dochodzić do 8 m/s, co dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę. Prognozowane są także słabe opady deszczu.

Chłodne zakończenie weekendu w niedzielę

Niedziela okaże się najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 19 stopni Celsjusza, a noc przyniesie spadek do około 12 stopni. Podobnie jak w sobotę, na niebie będzie dużo chmur i mogą pojawić się słabe opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, osiągając prędkość w okolicy 7 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Lublinie?

Zmienna i chłodna aura może wpłynąć na weekendowe plany. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w galeriach czy muzeach, albo wybrać się do kina na filmowy seans. Wieczory, zwłaszcza te chłodniejsze, można spędzić w przytulnych kawiarniach lub restauracjach. Jeśli pogoda na chwilę się poprawi, krótki spacer będzie możliwy, ale warto mieć przy sobie parasol i cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather