Polacy szukają tańszego dentysty

Wyjście do dentysty zazwyczaj kojarzy się z wydawaniem kilkuset złotych nawet za chwilę pobytu w gabinecie. Okazuje się jednak, że nie wszędzie musi to tak wyglądać. O wiele niższe ceny - jak się okazuje - zastaniemy u naszych sąsiadów, a dokładnie w Ukrainie. O cenach tamtejszych usług opowiedziała m.in. Maria, influencerka prowadząca kanał MMStanisławskie na TikToku.

Tyle kosztuje dentysta na Ukrainie

Z relacji wynika, że za zwykłe wypełnienie zęba na Ukrainie trzeba zapłacić około 50–120 zł. Jeszcze tańsze jest wypełnienie tymczasowe – jego cena ma wynosić około 10–20 zł. Dla porównania, w Polsce podobne usługi kosztują zazwyczaj około 150–500 zł. Oznacza to, że w przypadku niektórych plomb różnica może wynosić nawet kilkaset złotych.

Warto jednak pamiętać, że są to przykładowe ceny i mogą różnić się w zależności od gabinetu, miasta, rodzaju materiału oraz zakresu leczenia.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Nie tylko plomby. Inne zabiegi u ukraińskiego dentysty również są tańsze

Różnice w cennikach nie dotyczą wyłącznie podstawowego leczenia. Jak informowała na TikToku influencerka wyrwanie ósemki to koszt ok. 280 zł, implant 2500 zł a licówka 700 zł. Tańsze mają być również usługi ortodontyczne. Metalowy aparat kosztuje około 1000 zł, a ceramiczny około 1400 zł.

Tani stomatolog w Polsce

Osoby, które chcą ograniczyć wydatki na stomatologa, mogą również sprawdzić, jakie świadczenia są dostępne w ramach NFZ. Trzeba jednak liczyć się niestety z kolejkami, które potrafią wynieść nawet kilka miesięcy. Przy wyborze dentsyty z ramienia NFZ warto także sprawdzić opinię o lekarzu oraz upewnić się, czy realizuje on dane leczenie w swoim gabinecie.