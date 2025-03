Wielki Piątek wolny od pracy? Rząd podjął już decyzję

Zapomnij o Ciechocinku! To lubelskie uzdrowisko to prawdziwy raj dla kuracjuszy

Wielki Piątek 2025: kiedy wypada?

Wielki Piątek to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim, które upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. W 2025 roku Wielki Piątek wypada 18 kwietnia. Co ciekawe, data ta jest ruchoma i co roku przypada w inny dzień, lecz zawsze jest to piątek poprzedzający Niedzielę Wielkanocną.

Czy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy?

Wielki Piątek to - tak jak wspominaliśmy - ważny dzień w roku, w którym chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. W wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, Norwegia czy Szwecja, Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wówczas sklepy są zamknięte, a instytucje publiczne nie funkcjonują. Jak dzień ten będzie wyglądał w Polsce w 2025 roku? Czy w Wielki Piątek 2025 trzeba iść do pracy?

Czy w Wielki Piątek chodzi się do pracy?

Wielki Piątek to dla katolików jeden z najważniejszych dni w roku, lecz w Polsce nie jest on jednak dniem ustawowo wolnym od pracy. Chociaż 18 kwietnia większość pracowników będzie pracować normalnie, niektóre instytucje, takie jak szkoły, uczelnie i urzędy, mogą w Wielki Piątek funkcjonować w ograniczonym zakresie lub być całkowicie zamknięte. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do każdej z nich.

Dodatkowy dzień wolny w Wielki Piątek

Dyskusja na temat wprowadzenia dnia wolnego w Wielki Piątek pojawia się cyklicznie, zwłaszcza w środowiskach religijnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje jednak zmian w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy na 2025 rok, więc w tym roku na pewno nie zyskamy dodatkowego dnia odpoczynku.

Można jednak wydłużyć sobie weekend wielkanocny, wykorzystując urlop wypoczynkowy tego dnia po konsultacji z pracodawcą. Osoby, które wezmą wolne 18 kwietnia zyskają aż cztery dni na odpoczynek - od piątku do Poniedziałku Wielkanocnego. Co ważne, niektórzy pracodawcy oferują możliwość wzięcia dnia wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny lub pracę w sobotę, więc warto to sprawdzić.

Dni wolne w 2025 roku

