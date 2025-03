Spis treści

Wielkanoc 2025. Ile zapłacimy za świąteczne produkty spożywcze?

Wielkanoc w tym roku wypada dokładnie 20 kwietnia, więc wielu Polaków szykuję się już powoli do świąt. Niestety okazuje się, że tegoroczne przygotowania do uroczystego śniadania mogą okazać się bardziej kosztowne niż w poprzednich latach. Wzrost cen niektórych produktów nie spodoba się gospodyniom i gospodarzom, którzy będą szykować potrawy na święta, to pewne. Co gorsza, wiadomo już, iż zdrożały m.in. jajka, czyli symbol Wielkanocy.

Jajka droższe niż kiedykolwiek. Ile zapłacimy za wielkanocny symbol?

Symbol Wielkanocy, czyli jajka niestety w porównaniu z ubiegłym rokiem podrożały nawet o 30 procent, lecz zdaniem eksperta z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzeja Gantnera, nie będzie to aż tak odczuwalne dla naszych portfeli, więc jest to w tym wszystkim dobra wiadomość.

Jeśli popatrzymy na rok 2022, gdzie skoki cen sięgały 22% średnio na żywność i jeżeli teraz popatrzymy na tę inflację, która była w międzyczasie, i popatrzymy na wzrost tych średnich wynagrodzeń, to okazuje się, że mimo wzrostu cen na półkach, to dla nas, jako konsumentów, to niektóre produkty wręcz staniały - mówił Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców w rozmowie z Karoliną Stachacz z Radia Eska.

Dziennikarka Radia Eska udała się także na jeden z warszawskich bazarków i zapytała sprzedawców o ceny jajek. Zdania są zdecydowanie podzielone - część osób twierdzi, iż nie jest drożej, lecz znalazły się i takie, które już zauważyły wzrost cen.

Jajka mogą być droższe, bo słyszałem, że mają kosztować po 2 zł - mówił jeden ze sprzedawców.

Pewnie zdrożeją, już minimalnie zdrożały - mówiła jedna ze sprzedawczyń.

Ceny wielkanocnych produktów wołają o pomstę do nieba! Nie jest dobrze

Wielkanoc to - jak wiadomo - nie tylko jajka, ale również biała kiełbasa, majonez czy masło, znajdujące się nawet w święconce. Niektóre z tych produktów także są droższe niż rok temu, lecz - co ciekawe - są i takie, które mają niższą cenę!

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie ceny podstawowych produktów spożywczych na Wielkanoc 2025.

