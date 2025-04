i Autor: Shutterstock

Dylemat Polaków: pić czy nie pić?

Wielkanoc 2025. Czy alkohol na świątecznym stole to grzech? Ksiądz odpowiada

Wielkanoc to czas radości i rodzinnych spotkań, ale dla wielu Polaków wiąże się również z pytaniem o to, czy spożywanie alkoholu jest wówczas grzechem. Kościół katolicki nie rozstrzyga tej kwestii jednoznacznie, a wierni często mają wątpliwości, czy kieliszek wina do obiadu wielkanocnego to grzech, czy jedynie element świętowania? Mamy konkrety od źródła.