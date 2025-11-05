Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia! Są niewybaczalne

Czym jest grzech?

Grzech to słowo stare jak ludzkość, a zarazem jedno z tych, których dziś wielu wolałoby unikać. Kojarzy się z karą, zakazem, poczuciem winy. Tymczasem w istocie nie chodzi w nim o złamanie przepisu, ale o zerwanie więzi z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.

Grzechy można podzielić na grzechy główne (pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo) oraz na grzechy ciężkie i powszednie. Choć ze sporej części grzechów możemy rozgrzeszyć się u księdza, to istnieją też takie, których duchowny nie będzie w stanie odpuścić.

Choć Bóg jest nieskończenie miłosierny, a spowiedź święta stanowi jedno z najpiękniejszych spotkań człowieka z łaską, istnieją grzechy tak poważne, że zwykły kapłan nie może ich rozgrzeszyć. Są to czyny, które nie tylko ranią sumienie, ale uderzają w sam fundament wiary i wspólnoty kościoła. Oczywiście nie mówimy tutaj o przewinieniach dnia codziennego, lecz o aktach świadomego buntu wobec Boga i świętości. Jeśli jesteście ciekawi, jakich grzechów nie odpuści wam wasz ksiądz, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

Co ile powinno się chodzić do spowiedzi?

Kościół katolicki naucza, że każdy wierny, który osiągnął wiek rozeznania, powinien przynajmniej raz w roku wyznać swoje grzechy. "Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty" – tak brzmi drugie przykazanie kościelne. Jednak chrześcijańska tradycja zachęca, by nie ograniczać się jedynie do tego obowiązku. Regularna np. comiesięczna spowiedź według wielu duchownych pomaga lepiej kształtować sumienie, walczyć z pokusami i wzrastać w łasce.