Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia! Są niewybaczalne

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-05

Nie każdy grzech można odpuścić jednym machnięciem ręki w konfesjonale. Choć miłosierdzie Boże nie zna granic, kościół katolicki od wieków naucza, że istnieją czyny tak poważne, iż ich odpuszczenie wymaga specjalnej władzy - często zarezerwowanej np. dla biskupa.

Czym jest grzech?

Grzech to słowo stare jak ludzkość, a zarazem jedno z tych, których dziś wielu wolałoby unikać. Kojarzy się z karą, zakazem, poczuciem winy. Tymczasem w istocie nie chodzi w nim o złamanie przepisu, ale o zerwanie więzi z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.

Grzechy można podzielić na grzechy główne (pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo) oraz na grzechy ciężkie i powszednie. Choć ze sporej części grzechów możemy rozgrzeszyć się u księdza, to istnieją też takie, których duchowny nie będzie w stanie odpuścić.

Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia! Oto 10 najcięższych

Choć Bóg jest nieskończenie miłosierny, a spowiedź święta stanowi jedno z najpiękniejszych spotkań człowieka z łaską, istnieją grzechy tak poważne, że zwykły kapłan nie może ich rozgrzeszyć. Są to czyny, które nie tylko ranią sumienie, ale uderzają w sam fundament wiary i wspólnoty kościoła. Oczywiście nie mówimy tutaj o przewinieniach dnia codziennego, lecz o aktach świadomego buntu wobec Boga i świętości. Jeśli jesteście ciekawi, jakich grzechów nie odpuści wam wasz ksiądz, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

10 grzechów, których ksiądz nie odpuści w konfesjonale [LISTA]

Co ile powinno się chodzić do spowiedzi?

Kościół katolicki naucza, że każdy wierny, który osiągnął wiek rozeznania, powinien przynajmniej raz w roku wyznać swoje grzechy. "Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty" – tak brzmi drugie przykazanie kościelne. Jednak chrześcijańska tradycja zachęca, by nie ograniczać się jedynie do tego obowiązku. Regularna np. comiesięczna spowiedź według wielu duchownych pomaga lepiej kształtować sumienie, walczyć z pokusami i wzrastać w łasce.

