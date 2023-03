Kiedy trzeba iść do kościoła w Wielkanoc? "Wstyd, że katolicy tego nie wiedzą!"

Wielkanoc 2023: kiedy trzeba iść do kościoła?

Wielkanoc 2023 to najważniejsze święto w Kościele katolickim. W okresie Wielkiego Tygodnia codziennie odbywają się uroczystości związane z przygotowaniem do obchodów zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie wiele osób w okresie Wielkanocy chodzi do kościoła oraz przystępuje do spowiedzi wielkanocnej. Niektórzy zastanawiają się jednak, kiedy w Wielkanoc 2023 trzeba iść do kościoła, innymi słowy: kiedy uczestnictwo we Mszy Świętej jest obowiązkowe? Czy trzeba iść do kościoła w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocy? Jedna z internautek, pani Grażyna, w ogóle nie potrafi pojąć, jak katolik może nie wiedzieć, kiedy trzeba iść do kościoła. - Ja do kościoła chodzę codziennie, ale wiem, kiedy wypadają święta nakazane. Nie chodzić do kościoła w niedziele i święta to wielki grzech. Wstyd, że katolicy tego nie wiedzą! - grzmi w mediach społecznościowych. Tym, którzy nie wiedzą, kiedy trzeba iść do kościoła w Wielkanoc 2023, wszystko wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Przeczytaj koniecznie: Życzenia świąteczne na Wielkanoc 2023. Najpiękniejsze, mądre i religijne życzenia wielkanocne na Facebooka, Messengera

KARTKI WIELKANOCNE DO POBRANIA ZA DARMO - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ

Wielki Piątek - czy trzeba iść do kościoła?

Wielki Piątek 2023 wypada 7 kwietnia. Nie jest na liście świąt nakazanych, oznacza to, że w Wielki Piątek nie trzeba iść do kościoła. W dodatku to dzień w Kościele katolickim, w którym Msza Św. w ogóle nie jest odprawiana. Szczegóły w materiale: Wielki Piątek: Obowiązuje post ścisły - co to oznacza? Co można jeść i czy trzeba iść do kościoła w Wielki Piątek?

Wielka Sobota: czy trzeba iść do kościoła ze święconką?

Wielka Sobota, czyli popularna święconka, wypada 8 kwietnia 2023. Ten dzień nie jest na liście świąt nakazanych, oznacza to, że w Wielką Sobotę nie trzeba iść do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Św. (msza w ogóle nie jest odprawiana tego dnia). Tradycją jest jednak, że w Wielką Sobotę idzie się do kościoła ze święconką - koszyczkiem wielkanocnym z pokarmami do poświęcenia. Warto jednak pamiętać, że święconka 2023 również nie jest obowiązkowa.

CO WŁOŻYĆ DO KOSZYCZKA ZE ŚWIĘCONKĄ? - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ

Wielkanoc 2023: czy w niedzielę trzeba iść do kościoła?

Wielkanoc 2022 wypada 9 kwietnia. Niedziela wielkanocna znajduje się na liście świąt nakazanych, oznacza to, że tego dnia trzeba iść do kościoła. Uczestnictwo we Mszy Św. w Wielkanoc 2023 jest obowiązkowe. Co istotne, odprawiana w Wielką Sobotę liturgia Wigilii Paschalnej jest traktowana jako msza niedzielna - uczestnictwo w niej jest równoznaczne z wypełnieniem obowiązku pójścia do kościoła w Wielkanoc 2023.

Poniedziałek Wielkanocny: czy trzeba iść do kościoła?

Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień Świąt Wielkanocnych, który przypada 10 kwietnia 2023. Dzień ten nie znalazł się na liście świąt nakazanych, co oznacza, że w Poniedziałek Wielkanocny nie trzeba iść do kościoła. Episkopat zachęca jednak wiernych do uczestnictwa we Mszy Św. w Lany Poniedziałek.

Przeczyta koniecznie: W Lany Poniedziałek lepiej nie szaleć! Nawet 500 zł MANDATU za oblewanie wodą w śmigus-dyngus 2023