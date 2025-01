Wielka tragedia pod Hrubieszowem. Nie żyje 2-letni chłopczyk

QUIZ. Sobotnia ortografia. Test dla mistrzów języka! Komplet punktów to nie lada wyzwanie

Dworzec Metropolitalny w Lublinie świętuje swoje 1. urodziny. To architektoniczna perełka. "Nie jest najgorzej"

Okoliczności tej wielkiej tragedii opisuje Kronika Tygodnia. Dramat miał miejsce piątek 3 stycznia wieczorem. Jak informuje lokalny portal, matka przywiozła 2-letniego synka do szpitala w Hrubieszowie. Maluch miał wysoką gorączkę i kłopoty z oddychaniem. Tam wstępnie ustalono, że chłopczyk może mieć sepsę. Jak informuje Kronika Tygodnia, zdecydowano o przewiezieniu chłopca do szpitala w Lublinie, jednak podczas transportu karetką stan zdrowia 2-latka mocno się pogorszył. Wobec tego przewieziona chłopca do znajdującego się bliżej szpitala w Chełmie. Niestety dziecka nie udało się uratować. Zmarł 3 stycznia.

Czytaj też: "Wierzymy, że pan Bóg pomoże to zaakceptować". Krzysztof zginął próbując ratować swoje dzieci. Pogrzeb ofiar pożaru domu w Idalinie

Jak ustalił dziennikarz Kroniki Tygodnia, Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. - Na razie znamy tylko wstępne ustalenia lekarzy. Może więcej będzie wiadomo po sekcji zwłok zmarłego dziecka. Zostanie ona przeprowadzona w tym tygodniu. Przede wszystkim będziemy ustalać, jaka była przyczyna zgonu. Na pewno będziemy przesłuchiwać świadków. Na obecną chwilę trudno jednak coś więcej powiedzieć. Jesteśmy dopiero na wstępnym etapie ustaleń - podkreśla w rozmowie z Kroniką Tygodnia Jakub Litwińczuk, prokurator rejonowy w Hrubieszowie.