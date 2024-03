Puławy. W tym miejscu zginęła Beata i Jacek. Rozbili się na motocyklach. Kobieta sama wychowywała córeczkę

mucha | vera 5:00

"Tu zginęli robiąc to co kochali, motocykle" - napis umieszczony na pamiątkowym krzyżu, który pojawił się w miejscu koszmarnego wypadku, rozrywa serce... Beata i Jacek mieli jeszcze tyle dróg do odkrycia. Feralnego dnia chcieli wyrwać się na kilka dni od zgiełku codziennych obowiązków i ruszyć przed siebie tak, jak kochali najbardziej: za kierownicą szybkiego motocykla. Okrutny los miał dla nich jednak inną drogę.