Nieszczęśliwy wypadek

Wypadek w Puławach. 7-latek wypadł z okna. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala

vera 14:49

Policjanci z Puław (woj. lubelskie) ustalają okoliczności nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło we wtorek (27 lutego) na jednym z osiedli w mieście. 7-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze. Śmigłowiec LPR zabrał dziecko do szpitala. Na szczęście chłopcu nic poważnego się nie stało.