Próbował otworzyć okno

Radzyń Podlaski. Młodzi rodzice dali "popis". Matka trzeźwiała, ojciec wyszedł z domu. 2-latek robił, co chciał [ZDJĘCIA]

mucha | vera 10:51

To cud, że nie doszło do tragedii. Wczesnym rankiem Weronika K. (21 l.) trzeźwiała po nocnej imprezie pod kołdrą, jej partner gdzieś sobie poszedł, a dwuletni synek... wszedł na parapet okna i próbował je otworzyć. Na szczęście zanim mu się to udało, młodą matkę obudzili policjanci.