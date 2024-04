i Autor: jch W telefonie wybuchła bateria! Alarm w galerii handlowej. Ewakuowano klientów

W telefonie wybuchła bateria! Alarm w galerii handlowej. Ewakuowano klientów

Wybuchające baterie w telefonach to niezwykle rzadkie, ale bardzo niebezpieczne zjawisko. W galerii handlowej przy ul. Orkana w Lublinie doszło do takiego właśnie zdarzenia. W punkcie oferującym akcesoria do telefonu, wybuchła bateria od smartfona. Ewakuowano klientów i pracowników galerii.