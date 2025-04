Komunia 2025. Te prezenty dla gości to hit! Nie uwierzysz, co dają rodzice!

Jakie są urlopy i ile trwają? Wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce uzależniony jest od ogólnego stażu pracy. Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje:

20 dni urlopu rocznie - jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat

- jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat 26 dni urlopu rocznie - jeśli staż wynosi co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy wlicza się również czas edukacji - ukończenie studiów wyższych daje 8 lat zaliczenia do stażu urlopowego. Co ciekawe, niebawem ilość dni urlopowych może jednak ulec zmianie. Jak to możliwe? Okazuje się, że do sejmu wpłynęła petycja, która może sporo namieszać.

Dodatkowy urlop dla tych pracowników? Nawet 32 dni wolnego!

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu forsal.pl, Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył petycję, w której domaga się zmian w zasadach przyznawania urlopu wypoczynkowego. Związkowcy proponują, by 26 dni wolnego przysługiwało wszystkim pracownikom od początku zatrudnienia, a po 20 latach pracy urlop miałby być wydłużony do 32 dni roboczych. Co ważne, zmiany, o których mowa miałyby dotyczyć jedynie pracowników PIP (Państwowej Inspekcji Pracy).

Petycja uzasadnia proponowane zmiany dążeniem do zwiększenia atrakcyjności Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) dla młodych i zachęcenia ich do długotrwałego zatrudnienia. Wobec ograniczonych możliwości podwyżek dodatkowy urlop jawi się jako cenny benefit.

Od kiedy możliwe zmiany w urlopach? Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi, ponieważ petycja jest obecnie rozpatrywana przez Sejm. Jeśli zostanie przyjęta, konieczne będzie wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

