BOSKO otwiera nowy punkt w Lublinie! Idealne lody na wiosnę i lato

Otwarcie nowego punktu zbiega się z początkiem cieplejszych dni, co idealnie wpisuje się w sezon lodowy. BOSKO wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów, oferując im łatwiejszy dostęp do swoich wyjątkowych produktów w samym sercu miasta. Co wyróżnia lody BOSKO? Przede wszystkim, są to porcje, które mają aż 120 gramów. Każdego dnia można trafić na inne, zaskakujące propozycje – od klasycznych lodów mlecznych, przez orzeźwiające sorbety, aż po lody wegańskie i bez dodatku cukru.

i Autor: materiały prasowe Lodziarnia BOSKO świętuje 10 lat i otwiera nowy lokal! Odkryj nowe smaki i orzeźwiające kawy

BOSKO świętuje 10 lat! Nowy punkt to nie wszystko

Lodziarnia BOSKO w tym roku świętuje swoje 10. urodziny. Firma powstała w 2015 roku i od tego czasu zyskała wierne grono fanów. W samym Lublinie, w szczycie sezonu, działa już 11 punktów BOSKO. To jednak nie koniec dobrych wiadomości! W tym roku firma stawia na rozwój sprzedaży B2B na Lubelszczyźnie. Jak informuje BOSKO na swojej stronie internetowej, od tego sezonu umożliwia zaopatrywanie się i odsprzedaż lodów przez osoby, które chcą założyć swój pierwszy lodowy biznes, jak też tych zainteresowanych rozszerzeniem oferty w istniejących firmach, takich jak kawiarnie, hotele, sklepy itp. To doskonała okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą dołączyć do lodowej rodziny BOSKO i zaoferować swoim klientom wyjątkowe smaki.

i Autor: materiały prasowe Lodziarnia BOSKO świętuje 10 lat i otwiera nowy lokal! Odkryj nowe smaki i orzeźwiające kawy

Co znajdziemy w nowym lokalu BOSKO?

Nowy punkt BOSKO przy Placu Litewskim to prawdziwy raj dla smakoszy. Oprócz pysznych lodów, w ofercie znajdziemy również:

Lody na wynos

Kawy (w tym nowości!)

Kawy na zimno (ICE CREAM COFFEE ORZECHOWO-CZEKOLADOWE, ICED FLAT WHITE KARMELOWE, FRAPPÈ KOKOSOWE, ESPRESSO TONIC KLASYCZNE, RÓŻANE, JAGODOWE)

Lemoniady

ICED MATCHA LATTE

i Autor: materiały prasowe Lodziarnia BOSKO świętuje 10 lat i otwiera nowy lokal! Odkryj nowe smaki i orzeźwiające kawy

Szczególnie polecamy spróbować nowych propozycji kawowych na zimno, które idealnie orzeźwią w upalne dni.

i Autor: materiały prasowe Lodziarnia BOSKO świętuje 10 lat i otwiera nowy lokal! Odkryj nowe smaki i orzeźwiające kawy

Gdzie szukać więcej informacji?

Więcej informacji o lodziarni BOSKO, aktualnych promocjach i nowościach można znaleźć na stronie internetowej https://www.lodybosko.pl/ oraz na profilach firmy w mediach społecznościowych, np. na Facebooku.

Otwarcie nowego punktu BOSKO przy Placu Litewskim to doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin. To idealne miejsce na chwilę słodkiego zapomnienia i orzeźwienia w upalne dni. Nie czekaj, odwiedź BOSKO i odkryj swoje ulubione smaki!

Lodziarnia będzie otwarta w dni, które dopisze pogoda. Informacje o zaplanowanych otwarciach najlepiej sprawdzać w aplikacji:

i Autor: materiały prasowe Lodziarnia BOSKO świętuje 10 lat i otwiera nowy lokal! Odkryj nowe smaki i orzeźwiające kawy

Materiał Sponsorowany