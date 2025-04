Motocykl uderzył w 16-latkę na hulajnodze! Dziewczynka w szpitalu

Komunia 2025. Te prezenty dla gości to hit! Nie uwierzysz, co dają rodzice!

16-latka na hulajnodze elektrycznej potrącona przez motocyklistę w Gołaszynie. Trafiła do szpitala

W Gołaszynie pod Łukowem doszło do poważnego wypadku. 16-letnia dziewczyna, jadąc hulajnogą elektryczną, została potrącona przez motocyklistę. Na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), który przetransportował poszkodowaną do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do zdarzenia doszło wczoraj, po godzinie 19:20 na drodze krajowej nr 63 w Gołaszynie. Jak informuje policja, 16-latka z gminy Łuków, poruszając się hulajnogą elektryczną, przejeżdżała przez jezdnię i została potrącona przez motocykl marki Kawasaki, którym kierował 23-latek z powiatu radzyńskiego. "Pokrzywdzona dziewczynka doznała obrażeń ciała i śmigłowcem LPR została przetransportowana do specjalistycznego szpitala" – informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Na szczęście, jak się później okazało, obrażenia nie zagrażają życiu nastolatki.

Jak doszło do potrącenia? Policja bada sprawę

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 16-latka jechała hulajnogą po chodniku, a następnie zjechała na pobocze i wjechała na jezdnię. W tym momencie nadjeżdżał motocyklista, który chcąc uniknąć zderzenia z dziewczyną, gwałtownie zahamował i przewrócił motocykl na bok. Sunący po asfalcie jednoślad uderzył w hulajnogę, którą nastolatka próbowała przejechać na drugą stronę drogi. "Prowadzący postępowanie przeanalizują zabezpieczone ślady, przesłuchają uczestników i świadków wypadku, ustalą co było bezpośrednią przyczyną zdarzenia, czy kierujący motocyklem Kawasaki miał możliwość uniknięcia potrącenia 16-latki" – dodaje policjant.

Hulajnoga elektryczna – wygoda i obowiązki. Przypominamy przepisy

Osoby w wieku od 10 do 18 roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T.Osoby powyżej 18 roku życia nie potrzebują żadnych uprawnień.Dzieci do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Sonda Czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą rozważnie? Tak Nie

W którym powiecie leży ta miejscowość? Geograficzny quiz o Lubelszczyźnie! Pytanie 1 z 10 Milejów leży w powiecie: włodawskim lubelskim łęczyńskim Następne pytanie