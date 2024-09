Zbrodnia we wsi pod Biłgorajem. Bartłomiej zabił siekierą brata i ojca. Sąsiedzi: "Cudowni ludzie"

O nowym systemie opłat za żłobki poinformowała zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych Anna Augustyniak. Przygotowana została uchwała w tej sprawie, która ma być głosowania w czwartek na sesji rady miasta. Samorząd chce skorzystać z rządowego programu "Aktywny Rodzic" (potocznie określanego jako "babciowe") i świadczenia "Aktywnie w żłobku", które przewiduje dotację 1500 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką żłobkową.

- Na terenie miasta funkcjonuje dziewięć publicznych żłobków, gdzie pod opieką jest 1,2 tys. maluchów. W ciągu dwóch lat przygotowujemy jeszcze dodatkowych 180 miejsc dla dzieci do 3. roku życia w istniejącym już żłobku przy ul. Zelwerowicza. Oprócz tego na terenie miasta funkcjonuje 69 niepublicznych żłobków, gdzie jest stworzonych ponad 2,2 tys. miejsc. Funkcjonują też kluby dziecięce z 59 miejscami – wyliczyła wiceprezydent Lublina.

Zgodnie z planem wydatki na opiekę nad dziećmi do 3. roku życia w tym roku w Lublinie szacowane są na ok. 30,3 mln zł. Porównała, że z wpłacanego przez rodziców czesnego na konto urzędu miasta wpływa rocznie ok. 5,5 mln zł. - Łatwo obliczyć, że samorząd miasta Lublin dokłada 25 mln zł. Dzięki temu programowi ta różnica po pierwsze ulegnie zmniejszeniu, a po drugie żłobki na terenie miasta będą bezpłatne. Rodzic będzie płacił tylko za dożywianie dzieci podczas pobytu w żłobku - wyjaśniła Augustyniak.

Prywatne żłobki w Lublinie

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki UM w Lublinie Barbara Danieluk pytywana przez media o kwestię niepublicznych żłobków w kontekście programu "Aktywnie w żłobku" wyjaśniła, że zasady korzystania z niego są takie same w żłobkach prywatnych, jak i publicznych. - Niezależnie od tego, dalej będziemy jako Miasto Lublin utrzymywali dotację dla prywatnych żłobków w wysokości 400 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w żłobku. Wówczas te opłaty będą tak ukształtowane w prywatnych podmiotach, że jeśli rodzice skorzystają z naszej dotacji i z Aktywnego rodzica, to wówczas odpłatność w prywatnych żłobkach również będzie za darmo dla rodziców. Chyba, że właściciele, czy podmioty prowadzące niepubliczne miejsca opieki nad dziećmi podniosą opłaty powyżej 1,9 tys. zł – przekazała Danieluk.

Programy wspierające rodziców

Program "Aktywny rodzic", przyjęty ustawą w maju br., przewiduje trzy rodzaje świadczeń. Klasyczne "babciowe" na organizację domowej opieki nad dzieckiem w wieku 12-35 miesięcy, ale też "Aktywnie w żłobku" kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Rodzice, którzy złożą stosowne dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą mogli skorzystać z dopłaty 1,5 tys. zł (na dziecko niepełnosprawne 1,9 tys. zł). Uzyskane dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio na rachunek placówki.

Trzaskowski uczy dzieci. Prezydent w przedszkolu na lekcji angielskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.